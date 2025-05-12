新聞報道完主播耷低頭「到底傾乜」 前體育王子親身解答網民謎團
撰文：崔力生
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近年大家看新聞報道，除了留意新聞內容和有無蝦碌外，主播的顏值也成為網民討論焦點，有網民不但為女主播在社交平台開設專頁，緊貼她們一舉一動，甚至將她們視為女神，人氣不輸女星。而近日，又有網民出Po，該帖文內容更引起全網共鳴，究竟是什麼呢？
大家平時有看新聞報道看到尾都會留意到，主播在報完新聞之後，總是會耷低頭，有的會在寫字，有的則郁動枱面滑鼠，而有網民就發現如果是兩個主播報道新聞，結束後都會在傾偈，近日就有人對此發文，好奇問道：「每次睇完新聞報道，d主播都係dup低頭同隔離傾計，到底傾乜？？？」
該貼文一出，隨即引起網民「共鳴」，原來這個問題是不少網民心目中的謎團，大批網民發揮創意留言：「扮忙囉」、「傾收工食咩好」、「終於收工了」、「喂走啦，我要屙尿啊！」令人哭笑不得。
對此，前「體育新聞王子」伍家謙也被此主題吸引「現身」，並親自解答大家，他留言：「通常都係求其搵啲嘢講下。『好嘢收工』、『聽日係咪都係你呀』、『哦係呀」，之類。」有網民趁機追問：「其實反而想知你地（哋）下身係咪著短褲涼鞋之類。」伍家謙Po出一張當年在TVB新聞部上身穿西裝，下身穿短褲、波鞋的相。有網民多謝伍家謙，笑指：「千年之謎、心結，都解開了。」