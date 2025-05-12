新聞報道完主播耷低頭「到底傾乜」　前體育王子親身解答網民謎團

近年大家看新聞報道，除了留意新聞內容和有無蝦碌外，主播的顏值也成為網民討論焦點，有網民不但為女主播在社交平台開設專頁，緊貼她們一舉一動，甚至將她們視為女神，人氣不輸女星。而近日，又有網民出Po，該帖文內容更引起全網共鳴，究竟是什麼呢？

近年大家看新聞報道，除了留意新聞內容和有無蝦碌外，主播的顏值也成為網民討論焦點，已離巢的黃珊，更被網民稱為真正的「新聞女王」。(IG@toniwongshan)

林婷婷憑甜美外貌是新一代新聞女神。（電視截圖）

大家平時有看新聞報道看到尾都會留意到，主播在報完新聞之後，總是會耷低頭，有的會在寫字，有的則郁動枱面滑鼠，而有網民就發現如果是兩個主播報道新聞，結束後都會在傾偈，近日就有人對此發文，好奇問道：「每次睇完新聞報道，d主播都係dup低頭同隔離傾計，到底傾乜？？？」

近日有網民出po，好奇問道新聞報道完後，主播耷低頭「到底傾乜」，引起大家共鳴。（Facebook圖片）

有的主播在報道完新聞後，會郁動枱面滑鼠。（TVB截圖）

該貼文一出，隨即引起網民「共鳴」，原來這個問題是不少網民心目中的謎團，大批網民發揮創意留言：「扮忙囉」、「傾收工食咩好」、「終於收工了」、「喂走啦，我要屙尿啊！」令人哭笑不得。

有網民發現如果兩個人報道新聞，結束後都會傾計。（TVB截圖）

究竟是傾什麼？（TVB截圖）

對此，前「體育新聞王子」伍家謙也被此主題吸引「現身」，並親自解答大家，他留言：「通常都係求其搵啲嘢講下。『好嘢收工』、『聽日係咪都係你呀』、『哦係呀」，之類。」有網民趁機追問：「其實反而想知你地（哋）下身係咪著短褲涼鞋之類。」伍家謙Po出一張當年在TVB新聞部上身穿西裝，下身穿短褲、波鞋的相。有網民多謝伍家謙，笑指：「千年之謎、心結，都解開了。」

有前「體育新聞王子」之稱的伍家謙也被此主題吸引「現身」，並親自解答大家。（Facebook截圖）

有圖有真相。（Facebook圖片）

伍家謙現為自由工作者。（IG@vinceng88）