五月天演唱會與港媽鐵粉17歲女即場jam歌　楊證樺做保安型爆搶鏡

五月天演唱會昨晚舉行了第二場演出，，在點歌環節中出現一個感動全場五迷的暖心位。阿信在頭三次點歌都點中內地遊客，還在問有沒有香港人，豈料第四次點中身為「五月天鐵粉」的港媽，出生年份還要跟阿信一樣，帶埋兩名子女撐場，更揚言要賣一對子女給阿信，笑爆全場。隨後石頭邀請囡囡伴奏，更將結他交予囡囡彈 《T1213121》，表現毫不怯場，簡單和弦連結兩代歌迷。

五月天昨日舉行第二場演唱會。

五月天昨日舉行第二場演唱會，楊證樺擔任大會保安。

現年17歲的囡囡，自小就對音樂有濃厚興趣，暫時5級結他，由於媽媽是五月天鐵粉，聽著五月天的歌長大就是基本，《我不願你一個人》、《倔強》、《知足》，首首名曲都識彈。

昨晚舉行的五月天演場會第二場，在點歌環節中邀請了一個甘願「賣身」的真五迷港媽，石頭更交結他給囡囡彈奏 《T1213121》，技驚四座，毫不怯場。有網民認出這位五月天鐵粉是城中有名的泰國法科 Caca師傅，是泰國高僧孔雀王的唯一入室女弟子，不但曾多次出現於潘紹聰的網台節目、ViuTV電視節目，在中環也有一個佛寺，娛樂圈不少明星、城中政界名人都是她的座上客，是猶如當世「白龍王」。

同場還有剛轉至保安工作的楊證樺（Man），繼上月在謝霆鋒演唱會擔任保安工作，今次再次為演唱會提供保安服務，據悉他剛和商業夥伴投資安全管理公司，轉了跑道也相當勤力。

五月天第二場演唱會。

五月天第二場演唱會。

五月天第二場演唱會。

五月天第二場演唱會。

五月天第二場演唱會。

五月天第二場演唱會。

五月天第二場演唱會。

五月天第二場演唱會。

五月天第二場演唱會。

五月天第二場演唱會。