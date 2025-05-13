魯振順爆初戀隱瞞墮胎分手時曾自殺：如果留返個仔今年40歲喇

1979年透過藝訓班入行的魯振順，現年67歲，曾兩度（1983年及1996年）離開TVB。1998年第三度「返娘家」至今，憑精湛演技被譽為「綠葉王」。今年年中便約滿的魯振順接受雷霆881商業台《星光背後》專訪，憶述前半生事業感情也受盡打擊。而對於因演活《笑傲江湖》的東方不敗而長年被誤會其性取向，他自爆：「阿媽都懷疑過我，我話畀你知，我第一個女人年紀大過我兼同我一齊七年，佢走去墮胎我都唔知。如果佢留返個仔，我個仔今年40歲喇。」



今年年中便約滿的魯振順，接受雷霆881商業台《星光背後》專訪。

魯振順在公司大會的言論，引起熱烈討論。（YouTube@小鴻吹水站）

回望半生，魯振順坦言人生首兩次打擊也跟錯失男主角機會有關。「人生第一個打擊係電影《邊緣人》，導演章國明最初搵我，仲叫我去練大隻，但最後因為艾迪係某啲人契仔所以被換角。」第二次則是1983年周潤發與梁朝偉合作的劇集《北斗雙雄》，最初卡士原是魯振順夥拍發哥，「《北斗雙雄》我已經試咗戲，監製仲叫我練咗三個月瑜伽。去到第一日開工，導演先話我個角色變咗。」先後被艾迪及梁朝偉取代機會，魯振順並沒對二人埋怨：「偉仔低我兩屆，同佢唔熟。我同任何人都咁講，艾迪同偉仔做到嘅效果，換咗我魯振順未必有呢個成績呢。但對於當時我作為一個新人來講，係好大打擊，你畀咗希望我又打沉我。」

1983年魯振順因有位堂家姐幫忙下拍了電影《天皇巨星》，可惜因這部電影帶來事業上的低谷。

魯振順原本昰《北斗雙雄》男二，最後變閒角，不過他在第一集亦同發哥有對手戲。（《北斗雙雄》截圖）

《滿清十三皇朝》魯振順亦是主角之一。

魯振順近年在無綫多演配角，戲份未算多，但亦有發揮空間，他亦開始享受現在的工作模式。

魯振順經珍姐幫手回到無綫，最成功角色一定東方不敗。

魯振順過了亞視拍了《武則天》後終於到了人生第一個事業高峰。

大家認唔認到飾演秦莊襄王嘅係魯振順！

魯振順1996年首次回巢，憑「東方不敗」一角獲金庸點讚，成為其代表作。不過，他亦因此長期遭人誤解他的性取向，「大把人懷疑我，阿媽都懷疑過我啦，唔通我逐個解釋？我講畀你聽，我第一個女人老過我，佢大我七年。嗰時佢肥咗，瞞住我走咗去深圳墮胎。當時我好戇居又笨，如果佢留返個BB仔，我個仔今年40歲喇。」

96年的《笑傲江湖》監製李添勝給魯振順飾演東方不敗，這亦是魯振順最令觀眾記得的角色。(《笑傲江湖》劇照)

古天樂、李若彤、魯振順、蘇玉華等演員（《神雕俠侶》1995劇照）

他坦言1987年割腕自殺的原因亦與這位女朋友分手有關，「係其中一個因素，之前因為幫堂姊拍電影《天王巨星》爭人200萬，無顏面見屋企人。當時我希望有家庭，但嗰位女士突然又話同我唔啱，咁你又同我七年？你玩我呀！另外，發覺呢行好身不由己，當時簽咗亞視，嗰齣劇《香港情》我得五集，但拍好耐。等一個演員甄楚倩，等六個鐘！到拍完以為脫苦海，當晚我飲大咗，又突然收電話要第二日補拍一個鏡頭，我就答我死咗喇！」

魯振順與女友Julie於41年前因參加歌唱比賽而認識，但比賽之後，二人沒再聯絡，直到去年Julie看到魯振順的訪問後，再透過朋友取得他的聯絡方法。（受訪者提供）

魯振順呻Julie如媽媽般事事管。（資料圖片）

熱戀時魯振順Julie經常出雙入對，更放閃齊做訪問，（資料圖片）

自殺獲救後，魯振順稱交往過一個四川來港的女友；然後1989至1995年往台灣發展，亦有過一段異地戀；及至1995年回港照顧年邁母親至她2017年辭世，他的真命天女，即現在的伴侶Julie才於2019年出現。至於為何曾計劃2022年結婚最後又取消，魯振順說：「最初因為疫情，好在仲未畀幾十萬訂金。其次我哋無仔女，無需一紙婚書，都唔會齋註冊啦。佢又有錢我又有錢，費事煩，費事覺得我謀佢或者佢謀我。」​