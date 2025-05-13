頂流港星遇粉絲合照一反常態拒絕兼扮聽不到　網民：怎麼黑口黑臉

44歲的黃宗澤（Bosco）近年電視、電影雙線發展，靚仔又好戲，成功圈粉，更在《萬千星輝頒獎典禮2023》中，勇奪「大灣區最喜愛TVB男主角」，成為「大灣區視帝」。除了演藝事業亮麗外，黃宗澤更是投資有道，堪稱圈中「鑽石級筍盤」，加上向來態度友善、親切，成為不少女士心目中的男神，但近日他在內地被粉絲索合照時，竟一反常態拒絕兼扮聽不到，究竟何事呢？

Bosco在《萬千星輝頒獎典禮2023》中擊敗一眾強敵，勇奪「大灣區最喜愛TVB男主角」，榮膺「大灣區視帝」。（IG@boscomine）

Bosco近年在內地有極高人氣。（IG@boscomine）

Bosco向來寵粉，更為前來接機的粉絲送上飲品慰勞。（小紅書）

黃宗澤近年在內地有極高人氣，所到之處都人山人海，非常受歡迎，而稍後播出的新劇《執法者們》及正在拍攝的《新聞女王2》也會見到其身形，令粉絲十分期待。近日有粉絲在珠海成功捕獲黃宗澤，但卻略帶失望語氣寫道：「#黃宗澤 知道你不肯合影，我還是要問問」。片中所見，一身便服打扮的黃宗澤，在工作人員陪同下現身下榻酒店，期間，等候多時的粉絲邊行邊禮貌問道：「可不可合影啊？」不料向來寵粉的黃宗澤，竟一反常態顯得非常冷淡，全程笑容欠奉、也沒有放下腳步，只是入升降機前幫現場粉絲簽了一個名了事，似乎心情欠佳。

Bosco加入《新聞女王2》。（IG圖片）

黃宗澤近日到廣州宣傳《執法者們》，現場人山人海。（IG@boscomine）

Bosco近日在內地宣傳時，被粉絲在一座大廈內野生捕獲。（小紅書截圖）

片段引起網民熱議，有網民替博主被偶像冷待感不值：「bo哥甚至一句話也沒說，也不看人」、「怎麼感覺黑口黑面」、「點解唔合的」，博主回復：「他不願意」，但博主也並未因此不開心，表示能如此近距離見到男神已經很開心。但也有粉絲替偶像講好說話，嘗試拆解原因：「可能他一跟你拍了後面或以後就會更多人要求要合照 有時也可能是時間上的關係 所以不能合照 他來馬來西亞如果有偶遇到他 可以和他合照到的」、「波仔，很少在外面合影的，除非你是單獨街上遇到他或許在他店裡～因為只給你合了其他人不合就不好～。」

女粉絲問Bosco可否合影？後者未有回應。（小紅書截圖）

扮聽不到繼續行。（小紅書截圖）

最後幫粉絲簽名了事。（小紅書截圖）

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