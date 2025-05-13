58歲陳麗麗心痛BB遭惡毒詛咒　兩度流產存陰影：憂心佢唔長大

黃澤鋒與太太陳麗麗（Lillian）「愛的續約」成功，早前宣布將再做父母，為愛女「小黃妃」黃熙恩增添一位妹妹，預產期是今年9月。以58歲超高齡再度懷孕，陳麗麗今胎確實得來不易，先後兩度流產，身心傷痛難以言喻，還要面對網民毒舌。為保腹中5個月大胎兒，要每日打安胎針，打足半年針孔已遍佈肚皮，但為母則強，陳麗麗表示不怕辛苦：「係憂心佢唔長大，經歷過BB冇心跳，成日擔心。」

一家人最重要一條心，黃澤鋒這位神隊友成為家庭最強後盾，一星期做足七日，賺錢、煮飯、洗碗一腳踢，揚言養四、五個「濕濕碎」。而小黃妃亦在母親節許了一個小小願望：「希望BB可以健康、可以快高長大，出世可以健健康康、平平安安。」



黃澤鋒強調一家人最重要一條心。

小黃妃許願妹妹要健健康康、平平安安出世。

黃澤鋒屋企冇請工人，妃妃主要由媽媽照顧，感情特別好。

黃澤鋒與太太陳麗麗因泰拳結緣，拍拖半年於2010年結婚，婚後一直不設防渴望生小朋友，但等了又等，等足9年才成功追B。6年前，陳麗麗以52歲超高齡誕下女兒黃熙恩，當時因血壓急升突患妊娠毒血症，有中風之危，產後需送入ICU觀察，幸好兩母女最後有驚無險出院。今次再度懷孕，夫婦二人表示已做好風險評估，陳麗麗說：「因為有前科，我哋相信醫學昌明，調理方面做好咗準備，反而今次陀嘅感覺冇上次咁辛苦。」

想為小黃妃添弟妹

生完小黃妃後，倆夫婦一直有計劃生多一個，最大動力就是女兒。陳麗麗表示見過女兒「自言自語，自己跟自己玩」，黃澤鋒說：「佢返幼稚園好多同學都有弟妹，佢有時一個人，我哋覺得佢有少少悶，我有盡量同佢玩，但我童年有哥哥家姐，我覺得會好啲」。

陳麗麗現在要每日打針保胎。

兩人因打泰拳結緣。（IG@lilianchan222）

自然懷孕胎兒12周停心跳：最傷心

去年初，陳麗麗試過自然懷孕，可惜胎兒於12周時停止心跳救不回，作為媽媽自然是最傷心難過，「因為係我自己有BB，個胎由有心跳慢慢冇心跳，嗰吓我最傷心，冇諗過......醫生有簡短講個故事，學術性我唔識，話人年紀越大身體抗體越強，因為你對抗外來嘢，新生命屬於外來品，咁佢會同佢打仗，會打死佢，有機會係你自己打死咗，所以會怪自己太強。」當時陳麗麗仍有教小朋友泰拳，疑操勞過度，上堂期間突然發覺身體不適，即到醫院搶救，她續說：「M到咁樣，始終有生命，即打俾自己醫生，佢話『同你打支針先啦』嗰時我都唔知道保唔保得住，同我幾次打針，脈膊一路跌，直至冇咗，有少少怪責自己。」

陳麗麗兩度流產，身心傷痛難以言喻。

向女兒交代小產難以啟齒

忍痛流產身心已承受極大痛楚，還要向女兒小黃妃交代。「因為之前同佢講過，冇咗冇同佢講，但佢仲會摸住你個肚話『乖呀，家姐同你玩』見到時會好傷心，始終要同佢講，依家變咗肚腩嚟咋喎。」黃澤鋒和太太終於找機會開了一個「家庭會議」，當小黃妃得知「BB走了」即大反應高八度問：「點解呀？」陳麗麗解釋：「我話BB病咗上天堂，嫲嫲都上天堂嘅，人間任務完咗就上天堂享福囉。媽媽身體唔好要醫病，所以BB暫時唔可以喺我身體住，但佢就成日問幾時先可以再見到BB，幾時醫返好你個病。而我之前有同佢講過呢個秘密唔可以話俾人聽，人哋知BB唔鍾意就嬲會走。」

小黃妃聽罷拿着毛巾一邊拭淚一邊說：「但我同同學講過，同好朋友講過一次，同埋可能我平時真係唔乖....。」結果傷心了一星期，最後黃澤鋒和太太商量過後，接受醫生建議花近20萬到台灣進行人工受孕，但亦非一次便成功。陳麗麗透露去年底第一次做人工受孕，因為陀不穩要做引產，更難忘小產的痛苦經歷：「喺浴缸一日一夜，屙足4公升血！」

陳麗麗自然懷孕BB冇咗心跳，一度怪責自己。

妃妃知道媽媽冇咗BB，拎住毛巾爆喊。

妃妃成日摸住媽媽個肚。

生第一胎時，陳麗麗已經係52歲高齡。（IG@briancfwong）

妃妃出世，全家人都好開心。（IG@briancfwong）

妃妃一直好想要個弟弟或妹妹。（IG@babefayefaye）

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每日打針保胎令全肚瘀青色

一年內，兩度流產，陳麗麗終於在第二次人工受孕時成功了，如今已懷有5個月身孕，但仍要每日打針保胎，「啲針其實係提供養份俾BB，因為驚我有血栓，我有血壓高好容易有血栓，如果我俾唔到營養佢會越來越弱，自己會收縮，所以我要不停打針令佢暢通無阻。」她透露由準備懷孕期已經要開始每日打針，至今已超過半年，肚皮針孔逾百粒，「每日自己打，其實內地好普偏，有啲兩、三支咁打，我呢啲皮毛嚟。每日自己打，一開始唔識打就全部都黑色，因為喺肚圍住，黑色係浮上嚟嘅瘀青，掂落去都痛。後來上網Check學點打，依家個肚靚返啲。」

大大隻的黃澤鋒原來好怕打針，被太太形容打一拳沒事，但打一針見暈，澤鋒亦讚太太好偉大：「佢偉大到咩程呢，佢係等到我哋瞓晒先打針，因為費事我哋睇到呀！」他們亦會接納醫生建議不選擇自然分娩，因為陳麗麗很大機會和上次生小黃妃一樣出現妊娠毒血症，故待周數足便會剖腹產女。

小黃妃今年6歲，好醒目，已識得幫爸爸媽媽影靚相。

妃妃操刀拍攝。

一家人自拍照。

望太太保持心境平靜刪最毒留言

而面對網民各種嘲笑、指罵及詛咒，黃澤鋒坦言太太陀妃妃時一度不開心而影響情緒，曾刪除部份留言，但現在兩人已看化，並能一笑置之。 陳麗麗說：「最過份係話送終，未出世已經話送終，陀妃妃時又話鬼唔望佢有唐氏綜合症、唔健全嘅，聽到梗係唔開心。我好老生，但唔代表要好早拉佢走㗎嘛，6年前講呢啲說話，6年後又講呢啲說話好冇新意，我哋就當俾機會佢哋發洩舒緩吓情緒，當做件好事。」

場地提供：Chef’s Stage Kitchen（元朗）