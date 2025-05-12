蔡淇俊揭童年細姨比媽咪更錫他　兄弟罕有同框爆對方考藝訓班失敗

前TVB小生蔡淇俊自2014年離巢後進軍內地市場，經歷創業起伏，先後開設米線店、火鍋店，但最終相繼結業，更自爆慘蝕幾百萬，但他屢敗屢戰，近年轉戰直播帶貨並成立新公司，進駐逾4,000呎的辦公室，最近更揚言在佛山打造「過氣藝人再就業」，不但成功甩掉「執笠界KOL」稱號，更有太太在旁扶持，生意愈搞愈大，可謂家庭、事業兩得意。而日前適逢母親節，蔡淇俊暫時放下事業心，與家中四位「媽媽」吃飯慶祝，但期間竟突然「爆粗」，究竟所謂何事呢？

蔡淇俊當年曾備受無綫力捧！（VCG）

蔡淇俊近年轉戰內地，諗頭頭多多。（小紅書圖片）

蔡淇俊曾自爆做生意慘蝕幾百萬，但他屢敗屢戰。（影片截圖）

蔡淇俊近年成功翻身，生意越搞越大。（小紅書截圖）

其實蔡淇俊爆粗都是因為一個「愛」字，適逢日前母親節，他在社交平台分享道：「你養我小，我養你老，細姨比我親媽還疼我，只要我有一口飯，我就不會讓她餓肚子 #母親節快樂」。蔡淇俊透露他小時候父母離婚，由於家庭條件原因，很長一段時間他是跟他細姨住，細姨當時包吃包住，連文具衣服都是阿姨買給他。現在蔡淇俊賺到錢了，也孝順返阿姨，買樓給小時候照顧他的細姨和姨丈養老。

日前母親節，蔡淇俊分享小時候細姨湊他的經歷。（小紅書截圖）

蔡淇俊透露他小時候父母離婚，由於家庭條件原因，很長一段時間他是跟他細姨住。（小紅書截圖）

現在蔡淇俊賺到錢了，也孝順返阿姨，買樓給小時候照顧他的細姨和姨丈養老。（小紅書截圖）

蔡淇俊表示：「當時阿姨20多歲就拖著10多歲的我，還有在TVB那10幾年人工又低，都寄宿在阿姨家，我平時又不敢出街花錢，收工後她們還買飯回家給我吃。我第一部車都是細姨和細姨丈送給我的，她們說不要兒子，把我當兒子。」

蔡淇俊稱當年在TVB人工低，細姨收工還買飯盒回家給他吃。（小紅書截圖）

蔡淇俊稱細姨當了他是兒子。（小紅書截圖）

蔡淇俊肉赤細姨返工受氣。（小紅書截圖）

由於自小細姨帶大，故蔡淇俊稱與細姨的感情和媽咪差不多，「我今年41歲，她都50多，現在香港生存環境越來越難，工作環境又差。」講到這裡蔡淇俊更帶點激動：「她又經常被老闆X（罵的意思），所以我索性叫她跟我回佛山，要工作的話，就看看能否安排到我公司，如果不想工作便直接退休，周圍玩玩就算。」蔡淇俊霸氣表示總之有他在一天，細姨都不會沒飯吃。網民大讚他考順、好孩子。蔡淇俊更笑言：「我媽18歲生我，我細姨大我九歲，她們都還是小孩子的時候就做了媽媽。」

蔡淇俊霸氣表示總之有他在一天，細姨都不會沒飯吃。（小紅書截圖）

蔡淇俊與媽咪（紅衫）、細姨、外婆及太太四位媽媽去食母親節飯。（小紅書截圖）

蔡淇俊解釋因為太太是愛犬的媽媽，所以也是媽媽。（小紅書截圖）

此外，蔡淇俊細佬也有出鏡，雖然身高比阿哥矮，但身型相當健碩，看上去非常乖仔，蔡淇俊還搞笑說：「這個我細佬，是不是我帥一點？佢同我去考藝員訓練班失敗。」雖然被爆瘀事，但細佬一直保持笑容，可見兄弟情非常好。

蔡淇俊與細佬罕有同框。（小紅書截圖）

蔡淇俊爆細佬考藝員訓練班失敗。（小紅書截圖）

兩兄弟感情要好。（小紅書截圖）