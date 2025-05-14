600億超級富豪蔡志明搞集團周年晚宴　家族上下齊心出席勁溫馨

人稱「玩具大王」，身家至少身家600億港元的蔡志明的日前公司舉行周年晚宴，其夫人李蕙莉、兒子蔡加讚和新抱汪圓圓（現名：蔡汪鎂庭）都有份現身。當晚除了邀請《中年好聲音》的譚輝智以及支嚳儀唱歌助興，楊玉梅、鄧洢玲、周奕瑋和李樂詩等亦有盛裝出席！

蔡志明80歲仍Keep得好好！（FB照片）

超級豪門家族！（FB照片）

蔡家上下一向齊心，除了不時一同現身公開活動！據知，「玩具大王」蔡志明家族對於大埔白石角天賦海灣情有獨鍾，發展商開售該盤時，蔡氏及其家人，已不斷狂掃該物業景觀最理想的單位，如蔡志明女兒之一蔡加怡，便斥資約1.01億元買入第五座3個頂層單位；其另一女兒蔡加敏及兒子蔡加讚，各斥資6638萬元及6653萬元，買入7座頂層A室及8座頂層B室。該些單位均以吐露港海景為賣點。其後蔡氏再透過公司，斥資約8600萬元，購入4伙單位。之後，又有傳蔡志明豪再擲3.03億元，購入第一期第十座全幢19伙連車位，非常誇張，蔡志明家族更成為大業主。

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（左起）蔡汪鎂庭、蔡汪鎂庭母親、蔡加讚、蔡汪鎂庭外婆、蔡志明、蔡李蕙莉。（IG/@wrini）

身為超級富豪，蔡志明亦鮮有緋聞，當中只有與前花旦陳妙瑛傳出緋聞，有指陳妙瑛之能夠建立了屬於自己的「美容王國」，創立健康國際有限公司及Beauty Tech美容學府，是受到蔡志明出手相助。但正室李蕙莉在2000年幼稚園開幕時，亦有不僅邀請了陳妙瑛，而且還同其合影留念，亦有傳李蕙莉非但沒有厭惡陳妙瑛，反而十分倚重和信任，常常將生意交給她打理，私底下兩人的關係堪稱親如姐妹，經常一同逛街、做美容，非常大度。

陳妙瑛指當年播完《無頭東宮》便已經約滿。（梁碧玲攝）

陳妙瑛與向海嵐合體。(資料圖片)