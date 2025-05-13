王喜自爆台灣兩度被迷姦　公開身上傷痕照：清醒後瞓喺大便上面

王喜在今年1月自爆自己患上腎衰竭，需終身洗腎，昨日（12日）他就拍攝了兩條片，自爆去年兩度被迷姦，急性腎衰竭亦疑與此事有關，他詳盡敍述事件經過。



王喜先講到第一次遭性侵是去年7月15日，發生在台灣新竹的朋友：「清晨時分，我突然間發現自己趴喺度，我感覺自己係趴喺度，心口郁唔到就嚟窒息，好驚，於是乎想起身，起身嘅時候發覺有外力撳住同控制住我，手腳唔畀我郁，想轉身，扭條腰扭唔到，掙扎咗好耐。然後唔知幾耐斷咗片，清醒嘅時候我已經喺睡房嘅地板上面，即係我由床碌咗落地下，睡房裡面冇其他人，而且亦都唔知自己喺由床跌咗落地板幾耐，或者幾時跌，我完全唔知，我淨係知道我再有知覺嘅時候，窗簾罅罅隙已經係有光，即係已經天光。」

王喜近日發布兩條片，自爆被迷姦的經歷。（YouTube@ 喜來大DD）

他說自己步出客廳，見到屋主若無其事玩手機，見他甦醒都恰似若無其事，他於是去洗澡，洗澡後見對方已穿好衣服，還問他要不要吃早餐，又問他是不是要搭高鐵回台北，王喜指對方很堅持要他坐8點25分的班車，稱載他去高鐵站，他因只想盡快離開而不想逆對方意。不過對方在距離高鐵站一段距離的地點放低了他，王喜表示四周的人很不對勁，在理應趕時間返工的時間，四周的人不似趕時間，而是似「放哨」。

王喜貼出自己的傷痕照。（YouTube@ 喜來大DD）

其實近一年王喜常常在社交平台拍片及發文稱被跟蹤，他說當日上車之際又見到一個肥胖男士以很快速度躲入兩架列車中間的房仔，王喜一直悄悄拍攝住對方，期間亦有十多名他認為行為有異的「神秘人」在列出穿梭。他說自從被跟蹤以來，很多人問他為何不報警，他說自己在7月15日當日身穿白背心、藍短褲，身上明顯有傷痕，但他說：「如果你係警察，你見到高鐵車廂中間連接位有個人企喺度，咁嘅穿着打扮，皮膚有咁嘅痕跡，如果你係警察，你會耷低頭借視線行嚟行去，扮講電話，扮呢樣、扮嗰樣，扮睇唔到佢，還是你會主動上前去問候佢有冇需要，有乜嘢警察可以幫到你？冇。如果我真係當佢哋呢一班喺我面前行嚟行去，明明係跟蹤監視我，明明俾佢知道係跟蹤監視我，但係又置身中陰間咁，睇唔到我但係又以為我睇唔到佢嘅呢一班人係警察嘅話，1個、2個、3個、14個、15個、18個……對我身上嘅特徵都不聞不問……我去搵差人報警？」

王喜指自己被迷姦後，身上有傷，但高鐵上一個個形跡可疑、疑跟蹤他的人士，卻未有一個人慰問他的傷勢。（YouTube@ 喜來大DD）

他續問：「冇一個人對我身上嘅呢啲特徵有懷疑，你認為我仲要相信去搵警察可以幫到我？我係咪應該優先去害怕恐懼，究竟係乜嘢人喺我身上做完呢啲嘢之後，仲要聯絡一啲咁嘅人嚟跟蹤監視我，escort到我返去板橋（住處）？咁好服務？」他冷笑後說出一句「2024年7月15號，凌晨時分，我第一次被迷姦。」

王喜認為警察不會幫助到他，因此未考慮報警。（YouTube@ 喜來大DD）

第二條片，他說出自己在同年12月10，於朋友家中食完紅豆沙後便「斷片」，再有意識時眼前漆黑一片，伏在床上、心口被壓住並且呼吸困難，王喜表示：「喺嗰個相當激烈嘅掙扎，再度失去知覺，再有知覺嘅時候已經係天光，發現房間嘅燈全部着晒，我躺臥喺床褥上面，床褥同臀部之間有一坺我嘅大便，大便裡面混雜白色嘅液體，我清醒之後發覺我係一絲不掛同埋瞓喺我嘅大便上面，我嘅經驗或者知識話畀我聽，我應該失禁，但係我因咩事失禁我就唔知。」他想起身卻發覺下半身難以活動，膝頭發黑、無法屈曲，於是只好去洗澡，但發現同一間屋的朋友很不希望他拿電話入去浴室，於是他放低，他知道其中一位正清理床褥上的大便，另一位則給他喝荔枝味汽水，他還不客氣地喝了三罐，更表示會賠床褥給他們，即時上網選購。

王喜貼出第二次被迷姦後的傷勢，又透露自己回復意識時，正睡在混雜白色液體的大便中。（YouTube@ 喜來大DD）

王喜手部有傷，並透露自己清醒時膝頭瘀黑及無法屈曲。（YouTube@ 喜來大DD）

王喜被迷姦翌日，見到同屋的友人還若無其事，他為了盡早離開便言聽計從，還喝了三罐對方請的汽水。（YouTube@ 喜來大DD）

正當選床褥時，他發覺自己手腳不自如；他貼出自己的皮膚傷痕痕跡，又說自己決定當晚去台灣板橋亞東醫院急症室驗傷，起初他因為面子問題，只告訴護士自己是被打，打算之後才向醫生坦承被迷姦，輪候期間他見到有病人嘔血，並對醫護人員破口大罵，而巧合的是，他聲稱遇上一個他之前見過、曾跟蹤他，並且疑在醫院有特權的女人，對方藥都不拿就走了，十分奇怪；而王喜又說自己獲安排照MRI、X光，卻被醫院以止痛藥打發，連見醫生的機會都冇。他之後一兩日愈來愈不適，甚至覺得自己瀕死，儘管之後有位朋友表示可以安排他去其他醫院做性侵檢查，或是聯絡警察，但最終於方竟說要12月20才可做檢查，他問對方應否報警，對方回答：「仲報警，我啲兄弟俾人咁樣欺負，我梗係幫佢報仇啦！」王喜冷笑，認為對方是飲醉，只說：「聽朝走醒之後你仲記得嘅話，就幫我報仇啦。」

王喜去醫院求醫後被打發走，他轉向朋友求助，問對方應否報警，對方一句：「仲報警，我啲兄弟俾人咁樣欺負，我梗係幫佢報仇啦！」令他非常無奈。（YouTube@ 喜來大DD）

由於太不舒服，他還是重返亞東醫院急症室，今次他決定向護士說自己被落藥迷姦，希望做性侵檢查，而在等抽血報告期間，一位女性醫護人員似對她說話，王喜說：「有一個醫療人員打扮嘅女人，女仔，把聲好尖，個Key好高，走咗嚟床邊叉住條腰，但係其實唔係同我講喎，因為佢對住其他喺急症室裡面其他人講『你嘅餘生都要洗腎喇！』我問點解餘生要洗腎呢？跟住佢𦧲隻字出嚟，我聽唔清楚，我話『吓？』我話你慢慢講多次畀我聽得唔得，跟住佢就答我：『你Google啦！你自己Google一下啦！』我話我知我要自己Google，但我都要知我Google啲乜嘢㗎，你可唔可以話畀我知，你頭先所講幾隻字係邊幾隻字？等我Google，跟住佢就行咗去⋯⋯」

王喜說自己二度求診時，醫療人員以不友善語氣跟他說：「你嘅餘生都要洗腎喇！」當他詢問詳情，對方只叫他Google。（YouTube@ 喜來大DD）

之後王喜要留院，他說在迷糊間收到一張有病房資訊的字卡，自己病到無法聚焦，期間繳費處職員自作主張，否決他住9000元病房，叫他住7000元病房，王喜說來十分氣憤：「我X你老X！我好唔X舒服啊，是X但啦，7000又好9000又好，你話點就點啦，X街X家剷！」而當他想回家執拾行李再回來辦住院手續，他稱收到醫院電話「嚇唬」他，表示一旦離開，再回醫院就要重新檢查，但最終他發現院方只是說說而已，他留醫6日，當講到他非常不滿醫院職員在未經他同意下將他「降級」至7000元病房，他再次非常勞氣及爆粗狂鬧：「X你老母臭X，你收銀嚟㗎咋喎！好聽講句就繳費處收費員，唔好聽啲講你收銀嚟㗎咋喎！」

王喜講到有醫院職員自作主張，未理其意向而自作主張幫他降級病房，他非常激動，連番爆粗。（YouTube@ 喜來大DD）

他又透露，自己在12月14日終於知道自己患了什麼病，原來是橫紋肌肉溶解，導致急性腎衰竭：「即係話，喺2024年12月10號，我喺嗰兩個人嗰張床褥上面，甦醒嘅時候，我瞓喺自己大便上面嗰下，其實我嘅橫紋肌肉已經溶解，然後一路冇去急症室治療，情況越來越惡化，導致急性腎衰竭，亦即係令到我第一次入去急症室嘅時候嗰種唔舒服，嗰種瀕死嘅唔舒服。如果12月10號嗰晚喺亞東醫院證實我已經係橫紋肌肉溶解導致急性腎衰竭，如果隻臭X指揮、命令、影響亞東醫院急症室嘅醫療人員唔同我做任何治療，原本諗住畀張藥單叫我攞止痛藥走，後尾有啲驚自己賴嘢，不過照咗X-Ray同埋MRI，但係呢兩種技術係睇唔到一個人個腎係急性腎衰竭。」他之後又述說多一次入院前後的經歷，影片就此作結。

王喜留醫6日，被診斷為「橫紋肌肉溶解導致急性腎衰竭」，他批過程中有人阻撓就醫令情況惡化。（YouTube@ 喜來大DD）