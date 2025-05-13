47歲影帝疑申請攻讀上戲博士　成功進入復試有望成林更新學弟

現年47歲的黃曉明畢業於北京電影學院，然而離開校園多年的他，近日就被網民發現其姓名與另一男星金世佳姓名竟然出現在上海戲劇學院公布的2025年博士研究生復試名單中，但到底是不是他們本人，至今還未得到證實，但假若是真的話，他們有望成為男星林更新的學弟。

黃曉明姓名被發現出現在上海戲劇學院博士研究生復試名單中。（黃曉明微博圖片）

據上海戲劇學院發布的2025年博士研究生復試名單中，黃曉明姓名列在其中，其初試成績顯示為89分，報考專業為藝術管理/戲劇策劃，而金世佳以94.34分通過初試，報考專業為表導演創作。

而黃曉明本身無碩士學位，可見他是以「同等學力加試」申請博士研究生。而據指此類學生需在報考領域工作滿6年，並具備省部級以上獎項或在行業內取得重要成果。而毋庸置疑黃曉明早已在業內奪得多個重要獎項，就好像金雞獎、華表獎、百花獎等，同時他曾擔任多部劇集投資人及出品人，絕對符合「同等學力人員」身份資格考博士研究生。而金佳雖有碩士學位（日本大阪藝術大學舞台表演研究所），但他同樣以「同等學力加試」申請博士研究生。

金世佳亦榜上有名。（金世佳微博圖片）

黃曉明姓名在名單上。（微博圖片）

金世佳姓名在名單上。（微博圖片）

黃曉明與金世佳因以「同等學力加試」身份申請博士研究生，而據指此類考生還需參加政治理論及兩門專業的加試筆試，單科成績不能低過60分。而所有進入復試考生均要參加專業知識考核的筆試及面試，將在6月上旬進行復試考核。

黃曉明在業內早已奪得多個重要獎項肯定。（黃曉明微博圖片）

其實，在去年林更新亦以此類身份報考博士研究生，他報考專業為戲劇影視表演創作，亦已成功被錄取，假若黃曉明及金世佳成功被錄取，他們就將成為林更新的學弟。另外，上海戲劇學院招生辦指出，不管是公眾人物還是普通考生參加考試都均一視同仁。