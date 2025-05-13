31歲頂流男神被偶遇打劍擊技術高超　極有天份曾是亞洲排名第一

現年31歲的王嘉爾（Jackson）於韓團GOT7出道後轉戰內地市場，在內地擁有極高人氣，一舉一動都備受關注。作為頂流明星的他日前在廣州被粉絲偶遇打劍擊，劍術高超打出專業水準，其後更跟粉絲合照及簽名，毫無架子平易近人。

王嘉爾於韓團GOT7出道後轉戰內地市場。（IG圖片）

王嘉爾於全球人氣極高。（IG圖片）

王嘉爾獲網民封為零死角男神。（IG圖片）

昨日有網民在小紅書分享了偶遇王嘉爾在廣州體育館打劍擊的照片，並留言寫道：「王嘉爾在廣州二沙島打佩劍 太驚喜了，王嘉爾回廣州，去了二沙跟省隊男佩打實戰」。相中可見，穿上劍擊服的王嘉爾低調地預備練習，有大批網民看到照片後，都大讚王嘉爾是零死角男神：「羨慕他精力好旺盛！真的是做什麽都成功」、「擊劍的都這麽帥嗎？」、「他真的又帥又有技術」。

王嘉爾被網民偶遇在廣州體育館打劍擊。（小紅書）

王嘉爾曾是香港劍擊運動員，更曾是亞洲排名第一位。（小紅書）

王嘉爾出生自運動世家，父母分別是劍擊及體操國家運動員。（小紅書）

王嘉爾出生自運動世家，爸爸王銳基是擊劍國家運動員、媽媽則是體操國家運動員，而王嘉爾的爺爺則是中國超聲波醫學奠基人，全家都是猛人。王嘉爾10歲時因小學興趣班而初接觸劍擊後愛上劍擊，12歲參加全運會，獲得人生第一個劍擊金牌。2010年，參加青年奧運世界排名11位，翌年參加亞洲青少年劍擊錦標賽，獲得少年組男子佩劍個人冠軍，亞洲排名第一位。因在亞洲青少年劍擊錦標賽取得亞洲金牌，父母才同意王嘉爾到韓國做練習生，當時更放棄了參加2012年倫敦奧運，還有已經取得的香港大學和美國史丹佛大學的錄取通知。