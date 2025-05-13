哪一天我們會紅｜6-10集香港ViuTV劇情+演員陣容:Marf/Day/張毓軒

《哪一天我們會紅》ViuTV香港電視劇，由邱彥筒Marf、張毓軒、蘇振維、許軼、鄧濤、岑珈其等人主演的電視劇，講述有關經營Youtube Channel 的故事。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、每集劇情、更新時間、角色演員。



哪一天我們會紅1-10集劇情

哪一天我們會紅｜第6集（5月12）

手握一條具有潛力的爆紅影片，究竟該如何操作，才能將其價值發揮到極致？Jacky接下了這個艱鉅的任務，被派去向前成員Yannis打探消息、試探口風。對於個性老實的Jacky而言，這確實是個不容易完成的工作。而Yannis，在得知這個機密後，也身不由己地捲入了兩難的局面之中。

Gthan則決定仿效媒體「擠牙膏」的傳統伎倆，通過逐步釋放信息，試圖將況哥逼入困境！但況哥don’t make stupid people famous 的原則，起初對無景深的小動作完全不以為意。然而，無景深團隊緊咬不放，持續施壓，最終逼得況哥不得不正面應戰！

與此同時，Bobby也正經歷著如同大敵當前般的壓力。傳說中神經系YouTuber的元老級人物子河車即將出獄，這直接威脅到了Bobby在該領域的地位與影響力…

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哪一天我們會紅｜第7集（5月13日）

至於「無景深」頻道，之前錯失的爆紅機會已經變成毫無價值的「過期花生」，他們又一次與流量高峰擦身而過。Gthan心懷不滿，為了報復況哥之前利用他們，決定讓Sugar和Anna組成一個惡搞性質的女團出道。就算沒有人氣，至少也能讓況哥看了心煩！出人意料的是，這個無心之舉竟然大獲成功，惡搞女團的影片點擊率突然暴增。「無景深」頻道就這樣意外地達成了爆紅，然而「層層疊」那邊卻因此受到了牽連。身為Kimchi死忠支持者的Admin，看到自己崇拜的偶像聲譽受損，於是也開始了他的反擊行動…

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哪一天我們會紅｜第8集（5月14日）

自從「柚子片」走紅以來，無景深頻道的人氣持續攀升，Sugar和Anna也因此開始受到廣告商的青睞。他們這次合作的客戶是個紙巾品牌，代理這項業務的是香港第一代YouTuber出身、如今退居幕後擔任經紀人的丙先生（楊偉倫 飾）。

丙先生旗下擁有眾多網絡紅人，影響力非同小可，凡是他代理的產品，都能保證在短時間內達到鋪天蓋地的宣傳效果，不少二、三線的KOL都仰賴他維生。Jacky將這次廣告看作是一個證明自己能力、尋求突破的關鍵機會，他甚至願意倒貼錢也要把這件事做到最好！可惜努力並未換來預期結果，廣告款項最終竟出現了說法各異的「羅生門」式拖欠問題！這使得無景深團隊與丙先生的兩者之間的鬥爭正式拉開帷幕…無景深眾人因此又一次面臨了公關危機！

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哪一天我們會紅｜第9集（5月15日 ）

「無景深」頻道被賴帳，Jacky和Gthan心中充滿不甘。兩人連同Michelle一同下定決心要追討這筆錢，這立刻引發了新一輪的網絡大戰。退隱幕後許久的丙先生似乎樂在其中，享受著重新回到聚光燈下的感覺。

「無景深」三人施展渾身解數，四處尋求同盟，甚至連「層層疊」的當家花旦Kimchi也意外被牽扯進這場風波！丙先生勢力龐大，無景深深知這將是一場硬碰硬的較量，但他們沒有任何退縮的餘地！然而，就在這三人忙著與這位「YouTube巨鱷」激烈纏鬥之際，他們完全沒有察覺到，頻道裡的另外兩位成員Sugar和Anna，竟然早已被丙先生挖角…

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哪一天我們會紅｜第10集（5月16日）

丙先生利用「YouTuber應該互相幫助，共同組成一個大家庭」的理念作為招募手段，讓一直因為找不到自身定位（character）的Sugar深受吸引，同時，Anna則以臥底的身份，為打探敵方情報而深入對方的「丙家軍」大本營！

丙家軍成員眾多，對外口徑一致，但在內部，總有那麼一兩個野心勃勃、意圖稱王的「諸侯」。Jacky、Gthan和Michelle嘗試從這些丙家軍，挑選出可能成為「二五仔」的人，希望能藉此改變目前的劣勢！「好女人荼毒室」的修女（陳琬瑜 飾）就是一個適合的對象，然而，機會主義者的她，她是否會協助無景深發起反擊，仍然充滿未知數。

除了挖走人才，老謀深算的丙先生還將目標鎖定Yannis，計劃以此對無景深等人發動致命的攻擊…最終，是代表資深勢力的「前浪」能夠獲勝，還是新生代的「後浪」將正式崛起？這一切的結果，就看風向最終會如何吹動了。

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哪一天我們會紅｜第1集(5月5日)

進入新媒體時代，人人皆可成為內容創作者，即使外表或天賦並不突出，往往一個偶然的機會，就能讓個體在茫茫人海中迅速爆紅！電影系畢業的Michelle（邱彥筒 飾）、Jacky（蘇振維 飾）和Gthan（張毓軒 飾），因為難以獲得進入電影圈的機會，轉而全心投入經營YouTube頻道，試圖自己為自己創造平台。三人志同道合，共同租用了一間工作室，為「無景深」頻道夜以繼日地奮鬥。儘管頻道請到了Yannis（謝咏欣 飾）和Sugar（鄧濤 飾）這兩位外型討好的幕前演出者，但人氣卻一直未見起色。直到有一天，「無景深」頻道的訂閱數突然大幅增長。調查後發現，這是Yannis之前在知名頻道「層層疊」擔任嘉賓，引發觀眾關注而爆紅所帶動的效應。正當團隊慶幸頻道終於熬出頭、看到了成功的曙光時，卻發現Yannis與「層層疊」的老闆況哥（岑珈其 飾）關係匪淺，這引發了他們對於Yannis可能跳槽的擔憂…

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哪一天我們會紅｜第2集(5月6日)

隨著Yannis的離開，「無景深」頻道被迫進行成員補選。在完成casting程序後，Michelle選定了一位自稱為了成名願意做任何事的中學生Anna（許軼 飾）。隨著Anna的加入，與「無景深」同租工作室的個性古怪Youtuber Bobby（麥沛東 飾）立即現身，要求Anna簽署保密協議。在網路上，美女更是比比皆是，一個能夠讓人記住、有辨識度的「人設」，才是突破重圍、獲得成功的關鍵。於是，「無景深」的眾人開始努力為Anna，以及一直沒有明確形象定位的Sugar，塑造她們的個人特色（人設）。

另一方面，「層層疊」團隊也正為剛簽約的Yannis量身打造合適的人設，可謂費盡心思。初來乍到的Yannis，終於見到了「層層疊」最受歡迎的「一姐」Kimchi（林宣妤 飾）。Kimchi給人感覺非常友善，但不知怎麼，Yannis心底卻升起了一種莫名的、些微的不安感…

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哪一天我們會紅｜第3集(5月7日)

Jacky在一場中學同學聚會上，再度見到了現在已是當紅情侶檔YouTuber的格拉底（戴玉麒 飾）。酒過三巡的格拉底口出狂言，聲稱要帶著Jacky一起做聯乘內容。Michelle得知後，極力想讓這件事實現，但卻不斷受到格拉底女友士多甩（林熙彤 飾）設置的障礙。後來，Michelle終於掌握了士多甩的某個把柄，成功推動了這次合作，為「無景深」頻道贏得了一波可觀的流量。

與此同時，在「層層疊」那邊，老闆況哥也有新的規劃，他決定將新加入頻道的Yannis與鎮台之寶Kimchi組合成「最強女團」，希望能引起話題。然而，Yannis和Kimchi兩人都對這種「捆綁式銷售」感到抗拒，並暗下決心要破壞這個女團合作計劃。

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哪一天我們會紅｜第4集(5月8日)

繼「碰瓷發佈會」計劃失敗後，「無景深」頻道不得不尋找新的突破點。團隊成員們突然有了個主意：領養一隻貓，讓牠成為獲取觀眾的「流量密碼」。他們為此投入精力，將工作室打造成一個功能齊全、適合貓咪居住的空間，滿以為這樣就能順利領養到貓。然而，負責貓咪領養的義工並非那麼容易應付。果不其然，他們第一次邀請義工到訪就被拒絕了。為了避免再次被回絕，團隊成員們只得對工作室進行了大幅度的調整和改善。就在這個時候，YouTuber格拉底發布了一段新影片，聲稱他飼養多年的愛貓白拉圖突然失蹤，懇切地請求網友們伸出援手一同尋找。眼尖的Michelle赫然發現，影片中那隻失蹤的白拉圖，竟然與他們正準備從貓義工那裡領養的貓長得一模一樣！頻道團隊當機立斷，決定立即啟動「貓咪救援計畫」…

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哪一天我們會紅｜第5集(5月9日)

歷經了白拉圖事件後，「無景深」頻道不得不進入為期兩週的停更期。Gthan在自我反省後，決心要為頻道來一次徹底的變革！他邁出的第一步，就是策劃一個大型項目：安排頻道的資深腐女人設代表Anna遠赴日本，親自探訪GV拍攝現場，以這個話題性內容吸引觀眾的眼球！Gthan秘密進行這個計劃，瞞著正為頻道經費犯愁的Michelle，打算直接執行再告知。即使Anna因為突發狀況無法前往，Gthan和Jacky也計劃照常出發。

然而，一段從開頭就預示著不順的旅程，註定不會順利。Jacky和Gthan在日本遭遇一連串倒楣事，最終陷入了山窮水盡的困境。兩人眼看通往「爆紅」的道路越來越艱辛，一度心生放棄的念頭。但就在他們對人生目標產生懷疑時，Gthan經歷了一個扭轉心境的關鍵時刻，他重新憶起三上老師的教誨，重新堅定信念：「去吧，不要停！」

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哪一天我們會紅｜演員角色

Michelle（邱彥筒Marf 飾）

「無景深」成員

Gthan （張毓軒 飾）

「無景深」成員

Jacky（蘇振維 飾）

「無景深」成員

Anna（許軼 飾）

「無景深」成員

Yannis（謝咏欣 飾）

原本是「無景深」成員，之後過檔「層層疊」

Kimchi（林宣妤 飾）

「層層疊」一姐