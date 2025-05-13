杜如風拍《解風東京2》預狂買唔限budget　無懼地震：唔驚得咁多

杜如風（Helen）懶理地震預言時間迫近，上周五（9日）與拍攝團隊飛去日本準備二擦《解風東京》，本住「我不入，誰入？」的精神，並貫徹「拍到邊買到邊」風格，搜刮當地最貼地「食玩買瞓」情報。

杜如風再度踏足日本拍攝《解風東京2》。

杜如風再度踏足日本拍攝《解風東京2》。

杜如風在IG貼出在機場跟工作人員拍的大合照，並留言：「人強馬壯嘅拍攝團隊又返嚟啦！我哋準備就緒，向東京出發！go go go！」她接受訪問時透露此次拍攝包保令觀眾耳目一新，她說︰「會有上次《解風福岡》咁精彩嘅小劇場同其他構思，包保有驚喜，同盡量多啲footage畀觀眾，一定精彩。」

對於有預言日本將會爆發大地震，杜如風表示沒有看過該本預言漫畫，亦沒有太大擔心︰「日本係福地逢凶化吉，亦都唔驚得咁多。反而擔心東京太多好嘢，拍唔切啦。」她笑言東京新事物永遠介紹不完，因為拍攝趕不上新店舖及新事物出現，到當地旅遊更是永不會悶。

杜如風在IG宣布出發到東京。

杜如風在IG宣布出發到東京。

《解風東京2》拍攝行程緊密，一抵埗便開工。

《解風東京2》拍攝行程緊密，一抵埗便開工。

另外，從照片所見杜如風帶同三個大喼同行，相信除出鏡服飾外，相信已預留空間擺放戰利品，被問到購物預算時，她豪言︰「我去買嘢從來都冇上限，亦唔會限住自己一個budget買嘢。」Helen的購物慾可以從18歲求學時期說起，試過一口氣買了35萬元衣服，代價是被媽咪剪掉所有信用卡。她笑言每趟出埠拍節目都是「白做」，因為大部報酬都花在購物上。

上輯《解風福岡》的小劇場頗有創意。

上輯《解風福岡》的小劇場頗有創意。

此外，日本漫畫《我所看見的未來》於1999年出版，內裏記錄了作者龍樹諒15個「預知夢」，其中10則「夢境」都一一應驗，包括「日本311大地震」。龍樹諒下一預測是「2025年7月5日日本將有毀滅性大地震」，因此令不少有意「回鄉」的港人猶豫。

一落機Helen便開始「食玩買」拍攝行動。

一落機Helen便開始「食玩買」拍攝行動。

一落機Helen便開始「食玩買」拍攝行動。