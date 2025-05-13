YouTuber大J斥游學修狗眼看人低　稱打招呼被當透明獲14字回應

已移居日本、坐擁104萬訂閱的YouTuber大J，近日宣布因他與太太自然懷孕機率低，決定赴台展開代母生育計劃，引起不少爭議。此外他亦引爆另一單是非，日前他在facebook有感而發表示：「成日有D人話我係一個X街，做好多傷天害理既（嘅）事。但我每次要呢D人講一樣出黎（嚟），佢地都係講唔到... 點解？！」

擁104萬訂閱的YouTuber大J，近日宣布展開代母生育計劃，引起不少爭議。（YouTube@ JASON）

有網民在留言欄提到游學修，指大J跟游學修一樣，「明明冇做錯野（嘢）、只係份人串左啲就係咁比（俾）人窮追猛打，人地只係睇你唔順眼」大J就回覆：「其他人我唔知，我只係知道姓游呢個狗眼看人低，對眼生係額頭（親身經歷）」有人問他發生什麼事，大J就說：「其實好小事，係我小器。多年前一個公開場合，游當時仲係一個新進演員，我打招呼同伸手握手，大明星零反應望一眼都唔望姐（啫）。」

大J在fb留言欄稱自己親身感受過游學修如何「狗眼看人低」。（fb@Jason - 大J）

游學修無端端「中槍」。（IG@neoyau19）

有人問，會否是游學修見不到他所以才不跟他打招呼，不過大J再說：「企係（喺）面前都聽唔到見唔到，咁應該要驗眼或者驗耳。anyways, 已經過去好耐既（嘅）事情」而近月被指「收晒火」，成為「新造的修」的游學修，其後在網民轉貼大J的貼文下留言否認，解釋只是誤會：「誤會啦，我唔識佢，冇動機咁對佢，Peace。」

有人問會否是游學修見不到他所以才不跟他打招呼，不過大J再說：「企係（喺）面前都聽唔到見唔到。」（fb@Jason - 大J）