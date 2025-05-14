最強凍齡三料港姐亞軍激罕現身婚宴　與新郎媽咪同屆參選對比驚人

現年57歲的吳婉芳是1986年港姐亞軍、並同時奪得最上鏡小姐以及才華小姐獎項。她當選後便簽約無綫加入了娛樂圈，1993年與富商胡家驊結婚後就淡出幕前，兩人育有三名子女，吳婉芳主力相夫教子，照顧家庭。雖然早已息影，但吳婉芳多年來一直Keep得極好，無論樣貌和身材都完全看不出她的真實年紀，可說是圈中最強凍齡女神。不過她行事作風十分低調，鮮有公開亮相。

吳婉芳（TVB截圖）

吳婉芳以及三名寶貝仔女。(ig圖片)

胡智小時候與媽咪吳婉芳。(小紅書)

吳婉芳細女胡智晴（Helene）愈大愈靚。(IG：@lynuswoo)

吳婉芳與大仔、大媳婦、二仔和細女合照。（IG@lynuswo）

日前晨曦足球隊班主周文曦大仔周志仁舉行婚宴，當晚大半個娛樂圈的藝人名人都有出席婚宴，祝賀周文曦娶新抱，場面星光熠熠，絕對可媲美演藝界年度大型頒獎禮。有到場飲喜酒的網民於社交網分享了婚宴場內情況，影了大批藝人的照片，當中竟然見到有吳婉芳，她與新郎媽咪崔加寶當年同屆參選港姐而成為好友。從網民曬出的合照可見，吳婉芳與崔加寶合照，一身全黑打扮的吳婉芳化上亮麗妝容，倍覺明艷照人，她的膚質和氣息都好好，靚到令人有眼前一亮的感覺，比起同年的崔加寶看來年輕不少。

吳婉芳出席婚宴賀好友崔加寶娶新抱。(小紅書)

網民見到吳婉芳的出現都大感驚喜。在剛過去的母親節，她的二仔胡智同於社交網分享了與媽媽共渡節日的片段，凍齡有術的吳婉芳就獲讚與兒子似情侶多過似母子。

吳婉芳超凍齡。（小紅書）

吳婉芳超凍齡。（小紅書）

好有少女感！（小紅書）

網民大讚吳婉芳極凍齡！（小紅書）