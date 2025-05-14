鄧兆尊爆女星連劈六富豪未婚懷孕　張慧儀原諒對方：佢好抵得諗

經典話劇《雷雨》於6月三度重演，除男女主角陳培甡與黎燕珊外，亦加入楊明、張慧儀及王潔清。首演話劇，張慧儀表示開始排練後，心情開始緊張，十分擔心到時會「發台瘟」，她又透露已跟仔仔約實到時要捧場，除了要他「服侍」自己外，主要是想他了解媽媽的工作環境。

張慧儀為「劈腿6富豪意外懷孕」澄清。（梁碧玲攝）

提到鄧兆尊早前在娛樂節目爆料，指有女星劈腿6富豪意外懷孕，張慧儀隨即成嫌疑人物之一，其後有內地網民上載與鄧兆尊合照，並直接公開張慧儀是該女星，張慧儀其後在鍾慧冰節目上激動澄清。不過由於剪輯關係，又再引起網友討論。「我有同兆尊通電話，我有問佢『你無啦啦講呢啲仲咩呢？』我同佢係朋友，識咗好多年，佢其實好抵得諗。」張慧儀表示沒有嬲鄧兆尊，對方亦有邀請她上節目，但她認為事件告一段落，不想再多談，而鄧兆尊亦有因風波而向她道歉。

張慧儀指沒有因事件嬲鄧兆尊。（梁碧玲攝）

張慧儀表示無就風波向仔仔Hanson解釋，但母子二人有一起睇新聞。「佢明白嘅，我哋好open，咩都講，我仲話『係就好啦』哈！」

Hanson今日亦有到場，幫媽媽拎手袋。（梁碧玲攝）

張慧儀為「劈腿6富豪意外懷孕」澄清。（梁碧玲攝）

張慧儀指沒有因事件嬲鄧兆尊。（梁碧玲攝）

Hanson今日亦有到場，幫媽媽拎手袋。（梁碧玲攝）