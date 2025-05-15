古淖文將與太極樂隊鍾柔美同台演出慈善騷　名媛蔡一鳳出錢出力撐

由名媛蔡一鳳創立並擔任創會主席的同芯慈善會將於5月20日於西沙GO PARK舉辦「同芯慈善盛典」，當日的演出歌手包括《中年好聲音 2》冠軍人馬古淖文，與殿堂級太極樂隊、《聲夢傳奇1》季軍鍾柔美、《中年好聲音 2》歌手甘永傑。是次活動以音樂為橋樑，呼籲社會關注兒童教育，共同為基層學童的教育夢想發聲。昨日舉行了記者會，古淖文與甘永傑都有出席。

古淖文與甘永傑出席記者會。

古淖文在慈善騷上將會獻唱12首金曲，最近已密鑼緊鼓排練，落力演出務求籌得更多善款。記者會上古淖文亦有透露其未來動向，表示：「最近積極極籌備新歌，希望繼《Follow me》之後，可以有更多適合跳唱的快歌。同時，最亦和公司計劃一些不同類型的活動，希望多些機會可以和歌迷見面。」而盛典亮點之一，將為甘永傑量身定制的公益主題曲《同一片天空》，以溫暖旋律傳遞愛與希望，並且期待在將來再次合作時獻唱。

古淖文將會獻唱12首歌。

太極樂隊和鍾柔美雖然未能出席記者招持會，但太極樂隊透過錄音預告將重現經典金曲串燒，並分享即將展開的世界巡迴演唱計劃，為現場增添無限期待。鍾柔美則表示十分期待，為了幫助弱勢兒童，演唱會當晚必定會使出渾身解數，全力演出。

今次創新慈善模式演唱會首創「慈善酒會 + 演唱會」模式，門票收益全數捐贈同芯慈善會，支援「童夢計畫」。同芯慈善會創會主席蔡一鳳表示：「最們希望透過音樂與慈善的結合，為弱勢兒童帶來希望與改變。這次演唱會不僅是一場音樂盛典，更是社會各界凝聚愛心的平台，您的每張門票都是對兒童未來的直接投資。」