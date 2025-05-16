PP自覺成熟又穩重最適合做性感的鬼　一件事令義氣仔Billkin淚崩

訪問中，不難感受到BKPP的默契。（葉志明攝）

《關於我和鬼變成家人的那封利是》改編自台片史上票房十大金馬得獎電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，兩位主角Billkin與PP Krit早年因泰劇《以你的心詮釋我的愛》而成了超強CP 「BKPP」，今次再度合作，關注與矚目度可想而知。 Billkin在戲中飾演熱血線人阿文，因偶然撿到男同志迪迪的冥婚利是而被迫結為「夫夫」。

夜店搵兇手一幕，無論是打扮或舞蹈，都對Billkin十分大挑戰。

電影融合了靈異及LGBT等話題，由冥婚到查案搵真相，Billkin雖然沒有許光漢那份霸道，但「豁」得更澈底，除了裸跑，又穿上透視魚網衫在同志夜店熱舞，連他也說羞恥到不敢看playback，每次導演一叫cut便即時離場； PP在戲中由迫婚到為愛犧牲，一副我見猶憐，但在彩蛋片段中，對著Billkin卻像mean精。 連訪問當日，問到有否想過對調角色來演，PP即說：「Billkin演的迪迪的話，應該唔會有我咁sexy，一定會輸蝕。」 講到戲中「上身」場面，Billkin透露拍攝時會參考PP的意見，他更反問大家覺得哪一位演員被迪迪上身後演得最好，之後與PP神同步指向監製Bangjong，原來當BKPP每當演繹上有困難或不夠到位時，監製都會親自落場示範，三人更即場「小劇場」一番。

監製一開始已鎖定BKPP出演電影，但因二人未演過喜劇，所以都有少少擔心，幸好最終出來的成果遠超預期。（葉志明攝）

Billkin與PP早在讀書時間已認識，到後來入加娛樂圈變成最強CP，默契十足，問到現實中，可曾因開玩笑而玩出火，Billkin即說：「經常發生」，而當PP表示自己「會直接認錯或坦誠地問對方有什麼不滿，因為我係成熟穩重嘅人」時，Billkin在旁那「搵鬼信」的表情，引得全場大笑。Billkin 同樣是會坦誠相對的人：「如果我覺得沒問題， 咁就可以，但如果我感到過不去， 會一直咬著不放。」戲中阿文搵出兇手，就算非自願但也十分有義氣，訪問中，當PP憶述Billkin最有義氣的一次時，Billkin聽著聽著竟淚流滿面，殺PP一個措手不及⋯⋯ 想知每Billkin流淚的原因，睇埋影片搵答案。

場地：香港嘉里酒店

+ 6

PP 分享Billkin最有義氣的一次 ，氣氛十分輕鬆。（葉志明攝）

Billkin聽著自己最義氣一次，突然淚流滿面。（葉志明攝）

PP即時解釋，大家都是感性又敏感的人。（葉志明攝）

PP又說，如果Billkin讚賞自己的話，也可能會感動到喊。（葉志明攝）