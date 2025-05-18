專訪｜毛俊輝曾患淋巴癌要切胃保命 暈倒家中太太用特別方式叫醒

毛俊輝行內人都稱他做戲劇大師，在演藝學院教書15年，培養了不少學生，黃秋生，張達明，詹瑞文等都是毛俊輝的學生。

但成為大師不容易，毛俊輝走過的路亦崎嶇不平，當年完成浸會書院外文系學士，選擇赴美讀戲劇，要父母資助第一年學費，去到美國愛荷華大學修讀戲劇藝術碩士，第一堂表演課，毛俊輝表演《玻璃動物園》一段獨白，但表演之後，同學大讚但沒人聽得懂他說什麼，他說：「我在浸會外文系畢業，但我說的英文沒有人聽得明白。」

之後校內演出，毛俊輝初時只能演沒有對白的路人甲，他說：「導演覺得我出聲會有破綻，會令觀眾『出戲』。」毛俊輝受到很大打擊，但沒有自怨自艾，反而改善自己不足的地方，到了第三年有導演找他演《皇子復仇記》演男主角哈姆雷特，而為演好角色，他每晚留堂練習莎士比亞英文。

毛俊輝有戲劇大師之稱，他的個人經歷亦充滿戲劇性。

鐘景輝為啟蒙老師

毛俊輝是上海人，因為父母經常帶他去看大戲，京劇等，令他至少對戲劇又不少認識，他說：「我很記得還是三、四歲的時候，母親抱著我坐三輪車帶我去看京戲，去到戲院我看到海報上有很多「大花臉」，我很害怕之後哭了，不肯進去，哭到他們無法入戲院，最後回家，但現在我很喜歡「大花臉」。」

毛俊輝小時候看了很多戲劇，但未算對戲劇產生興趣，直到他遇到鍾景輝先生(King Sir)，當時毛俊輝在浸會書院修讀外文系，King sir當時辦了不少戲劇及演技課程，令毛俊輝興趣越來越濃厚，而當時King sir亦鼓勵毛俊輝向演戲藝術進發，毛俊輝亦決定去美國讀書。

（左）1964年入讀浸會書院，（右）1968年浸會外文系畢業(受訪者提供）

為讀戲劇放棄浸會獎學金

當時浸會書院有五個獎學金給五位同學赴美進修，毛俊輝是其中之一，但沒有戲劇科可以選擇，於是毛俊輝放棄了獎學金，他一心只想讀戲劇，當時連鐘景輝都勸告毛俊輝要想清楚，因為要赴美修讀戲劇，學費及生活費要自己負責。

毛俊輝很感激父母支持，當時父母決定資付他第一年的學費，他說：「我記得父母說，我們不是富有家庭，條件有限，但我們會儲錢供你讀一年，如果這一年你讀得好，亦找到工作可以應付之後開支，你就繼續吧，如果不是，你回來面對現實吧，我很感激父母，亦因為他們很愛戲劇，他們明白兒子的夢想。」

1969年在愛荷華大學演出《王子復仇記》(受訪者提供）

毛俊輝赴美到愛荷華大學修讀戲劇藝術碩士，初時因為英文關係，在校內表演的機會較少，甚至演冇對白的路人甲，但憑著他的努力開始得到認同，在學校最後一年的畢業演出，更獲得《紫面具表演獎》。

離開校園當劇團見習生

在愛荷華大學畢業後，毛俊輝開始他的演藝生涯，但不是有即刻有機會做演員，而是在加洲柏克萊劇團，一個地方小劇團擔任見習生，其實即是「打雜」，日間可以看演員排戲，夜間劇團有表演，他要負責接待，檢票，之後可以看演出，那時的他與夢想的距離越來越遠，連演出的機會也沒有，但絕望之時，一個偶然的機會出現了。

納帕谷當地報章專訪(受訪者提供）

臨危受命拍《凱撒大帝》

劇團正在排演莎士比亞作品《凱撒大帝》，當中有個小兵角色甚有發揮，但演出前兩週，該位演員突然生病不能演出，劇團女主角就向導演推薦毛俊輝，由於角色夠前衛，導演覺得可以放手一搏，結果毛俊輝在偶然的機會下得到演出機會，不過演出後，劇評人對該劇猛烈抨擊，不過就大讚毛俊輝的演出，他說：「我真的意想不到，那篇評論覺得整套劇處理得不好，唯獨Freddy Mao的表現是帶出真理及温暖，我看到這篇報道很開心，但我真的完全不認識那位劇評人。」而亦因為這篇報道，劇團老闆問我是否喜歡演戲，可以幫我申請工作証，毛俊輝當然接受老闆這個提意。

1976年-1977年演出《太平洋序曲》(受訪者提供）

拍名導音樂劇改變命運

毛俊輝在美國求學及工作，很多機會都好像電影情節一樣，當時在小劇團有演出機會，但在百老匯演出可說是沒機會，當時百老匯名導演Harold Prince正想開拍一套音樂劇《太平洋序曲》需要大量亞裔演員，更在東、西兩岸舉行大型遴選，而當時毛俊輝錯過了第一輪遴選，他以為機會流失了，他說：「當時身邊的朋友很緊張，覺得我要寫封信給Harold Prince，但我們中國人好少這麼進取，不過朋友勸告下，我最後寫了封信給Harold Prince，想不到他真的回覆，他叫我一年後去面試。」

一年之後，毛俊輝到洛杉磯中國大劇院進行面試，他說：「劇院內坐了三個人，一個是導演Harold Prince，一個是負責音樂的Stephen Sondheim和編劇John Weidman，上台後說一段獨白，若然你通過，他們會叫你唱一首歌，唱完如果他們還想看你多一點表演，他會叫了你讀一段劇本的片段，我很幸運，三部份都給我機會演出，兩星期之後，我收到信叫我秋天來排戲吧。」

《太平洋序曲》在百老匯上演了199場，之後在三藩市及洛杉磯前後巡演了三個月，收入也頗可觀，但到演出後期，導演Harold Prince對毛俊輝說「你不是羅拔烈福，他這句話不是看不起我，而是告訴我你在美國很難找機會。」

那時的毛俊輝演技及製作方面的知識已很豐富，當時鐘景輝打給他，說香港要成立一間演藝學院，他邀請毛俊輝回香港當表演系主任，毛俊輝經過深思熟慮後決定回歸香港發展。

1985年由美國返香港，加入香港演藝學院擔任表演系主任。(受訪者提供）

事業高峰期突然患癌

毛俊輝在演藝學院擔任了15年表演系主任，在2001年出任香港話劇團總監，同年四月話劇團實行公司化，即時要自負盈虧，可想而知壓力不少，而他當時亦打算同拍拖多年的胡美儀結婚，私事及公事無形中為毛俊輝帶來不少壓力，而這個時候他發現自己淋巴癌，需要立即做手術將整個胃部切除，之後再接受十個月的化療。

（左）黃霑，毛俊輝，顧家煇三人合照。（受訪者提供）

化療期間與黃霑，顧嘉輝創造經典

而在化療期間，毛俊輝接了一個使命，那時正值沙士時期，政府想三個劇團，香港話劇團，香港中樂團及香港舞蹈團，為香港人打氣，毛俊輝覺得能夠令三個團合作的項目就只有音樂劇，於是他着手聯絡香港的「寶藏」合作，那就是黃霑及顧家輝，而劇本由好朋友何冀平老師撰寫的劇本改篇成音樂劇，一班人創作了《酸酸甜甜香港地》。

《酸酸甜甜香港地》劇照（視覺中國）

經常進出急症室

而創作及籌備期間，所有人要經常到毛俊輝家中開會，他說：「我當時正在化療，不可以隨便出街，每次都要來我家中開會，他們全都要戴口罩，不是因為沙士，而是我很容易受感染，一有感染我就要去醫院，我去過急症室很多次，有次很有趣，我送到去醫院，在我身旁的還有其他病人，今日左邊病人『走了』，明天是右邊病人『走了』，因為全都是急教的地方。」毛俊輝訴說這段往事，還懂得談笑風生，但其實當時他的身體是很弱，每天都有很大變數。

而化療階段，毛俊輝需要一位私人看護照顧，當時他的學生黃秋生，張達明，詹瑞文，甄詠蓓與毛俊輝太太胡美儀商量，決定為毛老師找了一個私人看護，毛俊輝非常感謝這幾位及其他學生。

患癌及化療期間，毛俊輝依然醉心創作。

毛俊輝暈倒 胡美儀一句話令他醒來

毛俊輝對戲劇充滿熱情，有次更是從鬼門關把他拉回來，當年排演《新傾城之戀》後，毛俊輝突然感到不舒服，他說：「我剛吃完了西餐，回到家突然嘔吐，吐出一團團黑色的東西，我還以為牛扒不消化，再望真一點原來是血塊，之後我就暈倒了，剛好美儀姐回來，

她不斷叫醒我，（她說了什麼來刺激你？）哈哈，她告訴我的，其實我不知道，她說我一直不醒，直到她說『你又很多劇還未做完！你說你想做吧！』我聽到之後就立刻醒來。」