中年好聲音3｜黃博親未奪冠即參加《歌手2025》：我只係報咗名

《中年好聲音3》冠軍得主黃博昨日（15日）出席TVB萬眾同心公益金綜藝大滙演活動，不少藝員都有出席助陣。黃博接受《香港01》訪問時表示再回到啟德場館已經有熟悉感，但今次跟比賽時心情已經不同，因為是做公益活動，所以輕鬆不少。

黃博接受《香港01》訪問時表示再回到啟德場館已經有熟悉感。(梁碧玲 攝)

至於被問到是否參加了《歌手2025》時，黃博則指自己要解釋一下：「因為其實我只係報咗名，因為呢其實參加中年好聲音呢個比賽成個過程，我覺得我好似揾返咗啲想做歌手嘅自信，所以我就想向前行多一步，睇下自己係咪可以向住歌手個夢想再向前行一步。」她更表示已經問過TVB可否報名，但TVB就沒有反對，所以她就去了報名。

黃博則指自己要解釋一下是否參加了《歌手2025》。(梁碧玲 攝)

其實除了黃博，亦有很多歌手都有報名，她更指報名名單中有很多歌手都唱得很好，所以她只是報了名，並不是真的去參賽：「最尾節目組會唔會揀我，或者我是否上到嗰個節目，其實係未知之數嘅。」但假如真的入選，TVB又是否真的能讓黃博去參加這個比賽，始終她剛剛勝出了《中年好聲音3》的比賽冠軍，她則表示：「暫時未知，因為啱啱比賽完咗之後，跟住就係我哋嘅紅白嘅演出。」除此之外，黃博亦指今個星期要錄影一個新節目，所以行程滿檔，所以都是以TVB的工作為先，看情況她去參加內地節目的機會都是頗微。

其實除了黃博，亦有很多歌手都有報名，她更指報名名單中有很多歌手都唱得很好。(梁碧玲 攝)

黃博早前在社交平台分享了比賽後的感想，她指得到總經理曾志偉的鼓勵，被問到他到底說了什麼時，她指當日是第一次近距離接觸曾志偉，更發現他對《中年好聲音》的參賽者很關心：「佢好用心去鼓勵我哋每一個人，其中佢就有同我講佢希望我可以更加嘅自信，就係要企喺台上面，你唔單止係一個參賽者，甚至你唔單止係一個歌星，你要向住更加好嘅更加高嘅目標去努力。」至於黃博所寫的「新開始」，她就指表演當天就是新開始，因為是她比賽完後的第一個表演。