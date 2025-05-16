冼靖峰生日唔介意「工作行先」　黃奕斌笑指一齊表演定要挑戰難度

「寶藏歌手」冼靖峰與好友黃奕斌昨日（15日）出席TVB萬眾同心公益金綜藝大滙演錄影，同日亦是他的27歲正日生日，冼靖峰接受《香港01》訪問時被問到生日正日要工作不能去慶祝是否失望時，成熟的他即表示「工作行先」：「玩呀幾時有得玩，但係做嘢呢啲機會，真係珍惜每一個工作嘅機會。」

「寶藏歌手」冼靖峰與好友黃奕斌昨日出席TVB萬眾同心公益金綜藝大滙演錄影。(梁碧玲 攝)

活動當日是冼靖峰的的27歲正日生日。(梁碧玲 攝)

冼靖峰坦言每次與黃奕斌表演都有難度，還一定關跳舞事，黃奕斌表示今次除了跳舞，還要一起做一件事：「佢今次要舞埋獅添，我地一齊要舞獅。佢真係落咗好多力去學嗰啲step，同埋自己都好希望唔好記錯，佢啱啱都一直keep住，左邊右邊係度記。」跳舞是弱項的冼靖峰則表示今次用了不同的方法去記舞步：「因為有啲tricky嘅我覺得今次，好容易做mixup嘅。」對於又要跳舞又要舞獅，他們表示「兩樣都唔容易」，但兩個項目要同時進行就更加難。

冼靖峰坦言每次與黃奕斌表演都有難度，還一定關跳舞事。(梁碧玲 攝)

黃奕斌最近正在忙打籃球比賽，他更指最近剛剛完成「無綫盃」：「跟住我哋而家係打緊係四強戰，嚟緊可能爭季軍。」冼靖峰表示自己有聽過一個傳聞「如果嗰日Aska缺席呢，不如嗰日唔好開戰住」。黃奕斌即稱「唔會嘅，我相信我嘅隊員！」

黃奕斌最近正在忙打籃球比賽，他更指最近剛剛完成「無綫盃」。(梁碧玲 攝)

冼靖峰被問到好友李金凱於《中年好聲音3》決賽中失落獎項，他有否關心一下好友時，他表示知道李金凱當日身體狀態並不是太好：「因為我同佢講加油嘅時候，佢都話盡做啦今日，咁我都明白因為壓力大之餘，其實身體嘅狀況都好影響performance。咁嗰日我都係現場睇，佢的確係未發揮到佢100%嘅水準，咁但係我覺得佢好enjoy個stage，咁就已經夠嘅其實。」冼靖峰更指李金凱是一個很正面的人，覺得他不會因為失落三甲而不開心。

冼靖峰被問到好友李金凱於《中年好聲音3》決賽中失落獎項，他有否關心一下好友。(梁碧玲 攝)

冼靖峰與黃奕斌下星期於內地將會有演唱會，現在的進度就在處理他們的歌單：「呢個最緊要，我覺得歌始終喺演唱會係最main嘅一環。（兩位有冇準備啲特別啲嘢畀觀眾？）向歌嗰方面諗諗，其實一定係唱一啲除咗自己作品之外，就係唱一啲我哋觀眾可能未聽過我哋唱嘅啲歌。」至於有什麼驚喜就要到時看三人能擦出什麼火花。

冼靖峰與黃奕斌下星期於內地將會有演唱會，現在的進度就在處理他們的歌單。(梁碧玲 攝)