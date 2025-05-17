中年3七強私生活大公開 與辰半裸照曝光占士丁丁呢樣超越所有人
TVB節目《中年好聲音3》圓滿結束，三甲由賽前熱門黃博奪得冠軍，張與辰奪得亞軍，劉洋則奪得季軍。海兒接受《香港01》訪問時，也表示頭兩名是預測之內。決賽上7強在台上比拼歌喉、舞技，甚具台風，其實「台下」在網上各人亦是「鬥」得難分難解，就是社交平台的粉絲追蹤人數。
雖說黃博是「中3」冠軍，但顯然她較傾向於將Instagram用作個人記錄時光，而非宣傳工具，所以頁面上大多是與藝人、參賽者合照，及比賽前一些自拍照和與老公、家人的合照。不過，相比起圖像，她更熱愛在帖文上寫感受，特別是奪冠的那一篇感謝長文，相信她花了不少時間。
入行10多年的張與辰憑《中年好聲音3》，而令才華終於被大家看到。入行有一段長時間，他的IG的followers人數自然較多，有一萬人，而且頁上亦是他和合作歌手的合照，旅行不同國家時的留影等等。特別一提，他也是少數IG擁有藍剔的參賽者之一。
「中3季軍」「重砲手」劉洋可能因為長居內地的關係，IG僅在參賽後開設，followers人數亦不多，只有不足3,000人。不過，他亦更新得相當頻繁，幾乎是每日一個貼文。
雖然李金凱未能成為「中3」三甲，但他的故事卻感動了所有《中年好聲音3》的觀眾。他沒有因為失去雙手而自怨自艾，反而將之成為人生推動力，故事十分之勵志。他的個人IG亦是從參賽後開始更新，雖然只有2000多人，但令人意外地竟然有藍剔！
「大大話話」趙浚承入行都有17年，自Square解散後，他也沒有放棄經營IG這個社交平台，時不時都會更新動態，個人生活和工作照片。
占士丁丁（Dan James）在個人IG追蹤人數為七強，甚至是「中3生」之中最多的一位，足足有13.4萬之多！無他，因為在參加《中年好聲音3》之前，他曾在內地平台直播帶貨，又曾經做過巡迴表演，所以有這般人氣也不意外。
陳芷盈也被不少人睇好為三甲之列。雖然人氣沒有以上幾位高，但身為「港女」的她也有其忠實粉絲群，IG追蹤人數有近4千人。與其他參賽者相似，陳芷盈也較多於分享比賽的一二事，或與偶像，參賽者的合照。早前她曾在節目中透露因為家人病情反覆而影響表現，其實IG中不少也會出現她父母的身影，足見他們一家感情十分好。