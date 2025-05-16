人妻女神轉新造型激罕曬白色比堅尼泳照　完全不似三孩之母

齊蔭長髮的形象深入民心的Anjaylia陳嘉寶，日前突然剪去逾十吋秀髮，短髮更突顯精緻五官，令人相當驚喜。她更罕曬比堅尼泳照大解放﹗



陳嘉寶（Anjaylia）在2017年與富貴初戀男友黃頌祈（Epaphras）結婚。（IG@epaphras）

陳嘉寶（Anjaylia）瀏海形象成ICON。（IG@epaphras）

陳嘉寶（Anjaylia）婚後育有三個寶貝女。（IG@epaphras）

2017年與富貴初戀男友黃頌祈（Epaphras）結婚，婚後三年抱三，育有三個寶貝女，35歲的Anjaylia仍少女感十足。近日突然剪去長長秀髮令3個女兒難以接受，有個囡囡仲話：「可唔可以兩日變番長？」但網民一致認為新造型令人驚艷。

陳嘉寶（Anjaylia）一向以長髮示人。（IG@anjaylia）

陳嘉寶（Anjaylia）短髮LOOK令人驚艷。（IG@anjaylia）

陳嘉寶（Anjaylia）短髮LOOK令人驚艷。（IG@anjaylia）

陳嘉寶（Anjaylia）短髮LOOK令人驚艷。（IG@epaphras）

陳嘉寶（Anjaylia）短髮LOOK令人驚艷。（IG@epaphras）

陳嘉寶（Anjaylia）短髮LOOK令人驚艷。（IG@epaphras）

陳嘉寶（Anjaylia）短髮LOOK令人驚艷。（IG@epaphras）

Anjaylia近日到峇里島旅行，罕大解放分享白色比堅尼泳照，大曬均勻身段非常養眼：「很久以前看到國外一個生了三個孩子的亞裔女生在海邊拍了一輯超美的照片一她頂着一頭波浪卷的長髮，穿着比堅尼泳衣，露出漂亮的馬甲線，身旁站了一個孩子，左右手也各單手抱着一個嬰兒（雙胞胎）…日落餘輝，金光閃閃...我覺得好帥好浪漫！」但效果不似預期「剪髮了，沒了和海浪呼應，隨着海風飄逸的波浪捲頭髮，又沒人家那雕刻般的馬甲線。」最後揚言：「目標她們跟我一樣高的時候再拍，那時候，老娘要有雕刻般的馬！甲！線！」

陳嘉寶（Anjaylia）罕曬泳照。（IG@anjaylia）

陳嘉寶（Anjaylia）罕曬泳照。（IG@anjaylia）

陳嘉寶（Anjaylia）罕曬泳照。（IG@anjaylia）