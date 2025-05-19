刑偵12劇情1-5集｜TVB演員陣容+更新時間｜林保怡/陳法蓉/張振朗

TVB《刑偵12》1-12分集劇情劇透，由譚廣源、郭浩仁作為編劇，鍾澍佳為總執導，由林保怡、陳法蓉、張振朗等人領銜主演的一套以現代犯罪劇情為題材的電視劇。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、每集劇情劇透。

《刑偵12》劇情大綱

一宗駭人的連環兇殺案，讓重案組警司丁洛風（林保怡飾）與督察刑凱（張振朗飾）被迫聯手。在緝拿真兇的過程中，刑凱不得不放下個人恩怨，向他的舊冤家——心理學家楊芷菲（傅嘉莉飾）尋求幫助。這三人組進行縝密的偵查，發現兇手並非一個人，而是一個有組織的殺手集團。集團在一個神秘網站上宣揚的「新七宗罪」理論，再對被定為犯下這些罪行的人進行「處刑」。這個殺手集團與掌控城市經濟命脈的希業集團有著千絲萬縷的關係…然而，刑凱萬萬沒有想到，追查真相的過程，也將喚醒他一段痛苦不堪的過去，將他推入艱難的處境。同時，洛風從外國回來的胞姊丁少芸（陳法蓉飾），其身上更藏著一個不可告人的陰謀，為案件的發展帶來更多變數。

TVB柒拾柒工作室@Weibo

《刑偵12》1-5集劇情

《刑偵12》第1集(5月19日)

大約一年半前，西區重案組督察刑凱曾負責調查少女曾嘉儀的失蹤一案。當時他查出此案與希業集團有關聯，但由於該集團勢力龐大，調查被迫中斷，他更親眼目睹了嘉儀的母親在一場車禍中不幸喪命。今日，曾嘉儀突然衣衫襤褸地出現，總區重案組的丁洛風警司接手調查此案，並將懷疑對象指向了富商傅德善的孫兒傅一鳴。刑凱憑藉嘉儀隨身物品提供的線索，追蹤到了她曾被囚禁的地點，最終在一棟村屋與丁洛風不期而遇，並發現屋內囚禁著許多人。回到警局後，刑凱照例與阿賢推敲案情，猜測嘉儀是有人協助才成功逃跑的…

《刑偵12》第2集(5月20日)

刑凱在口供室中誘導一鳴作證的行為，被律師指控不合程序。德善對一鳴破壞希業集團聲譽感到非常不滿，於是安排一鳴在保釋後立刻潛逃。刑凱接著試圖讓嘉儀提供關於一鳴罪行的資料，不料嘉儀在此之後發生意外。刑凱偶然撞見心理學家楊芷菲與其前男友發生爭吵，並把兩人逮捕。在扣留期間，芷菲批評刑凱不重視嘉儀的感受。刑凱向洛風提出聯合調查的建議，他們最終在一鳴家的花園中找到了關鍵線索…由於缺乏足夠證據，一鳴得以獲釋。正當他準備逃離香港時，卻遇見了神秘男子林昱水。昱水舉起槍對準一鳴，提出要和他進行一場「遊戲」…

《刑偵12》第3集(5月21日)

當刑凱發現偷渡艇時，已經找不到一鳴的蹤跡。隨後到場的洛風在搜集證據時，除了發現一鳴的血跡，並未找到任何屬於第三者的痕跡，這讓刑凱因此受到了懷疑。為了洗清自己的嫌疑，刑凱於當晚重返現場，與阿賢一同分析了第三者可能的作案過程，最終有了重要的發現。由於一鳴的案件引起了社會高度關注，高層命令洛風務必盡快找出破案的關鍵證據。洛風向刑凱推薦了一位心理學家協助，當刑凱得知這位心理學家就是楊芷菲時，顯得很不滿。原來早在三年前，刑凱就與當時擔任案件心理專家證人的芷菲有過節，起因是他不認同芷菲對某個假裝精神異常的疑犯所做的解離症診斷…

《刑偵12》第4集(5月22日)

在接受芷菲的催眠時，刑凱看到了一鳴案件的真兇。與此同時，地產商陳以達突然在網上直播，為其公司因加租導致小商戶自殺的事件公開致歉。刑凱找到事發酒店，趕到現場時發現陳以達已被殘忍殺害。經過分析，芷菲判斷這是由一位具備戲劇型犯罪人格的連環殺手所為。同時，以達的合作夥伴劉亞威也受傷送醫。隨後，亞威病房裡的點滴瓶竟然被人更換成了致命藥物。洛風研判兇手尚未離開醫院，立即指揮警員分頭在醫院內部展開大規模搜捕。刑凱與芷菲在病房中遭到假扮醫護人員的兇手襲擊，處境極度危險…

《刑偵12》第5集(5月23日)

刑凱甦醒後發現劉亞威已遇害。他依稀回憶起昏迷前兇手說過的某個英文單詞，以此為線索，他最終找到了那個神秘網站。網站首頁只有七個拼圖和七則謎題。令人驚訝的是，在另一邊的楊芷菲，竟然成功進入了這個網站…警方在連環兇殺案的受害者胃中發現了昆蟲。刑凱與洛風利用這個發現作為線索，登入網站，得知一個戴面具的少女提出了「新七宗罪」，並且她預告了下一個將被制裁的罪惡。正當此時，洛風的鄰居何妙雪遭到醉酒的前夫鄧安騷擾，洛風及時趕到，將何妙雪救出。隨後，刑凱來電告知洛風，他的死對頭張滿光正打算介入調查與這起兇案相關的人物…

《刑偵12》演員

林保怡 飾 丁洛風

重案組警司

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陳法蓉 飾 丁少芸

洛風從外國回來的胞姊

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張振朗 飾 刑凱

西區重案組督察，患有人格解離症，至少有三個不同人格，其中一個人格由吳業坤飾演

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傅嘉莉 飾 楊芷菲

心理學家

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曹永廉 飾 傅洋山