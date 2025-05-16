何太地鐵狂爆粗鬧「粉絲」X街臭X　何伯護花單擋獲讚：好Man！

何伯何太的婚姻近日又再三成為熱話。事緣日前何太忽然在直播中表示，自己即將與何伯搞離婚：「我同我老公即將要離婚喇！」，更似層層的表示同何伯還需兩人簽紙後三個月算是正式，回復自由身，但網民一概認為兩人純屬「炒作」製造話題，反應不算很大。

何伯何太（影片截圖）

何伯終於被何太趕「七街瞓」？（截圖）

未幾，兩人「離婚後」依然有不少市民見到兩人出相入對，日前（13日）社交平台又突然流傳一段影片，原來是何伯躺在地上，不遠處身穿長裙的何太大叫：「喂」。，躺在地上的人就是何伯，網民寫下：「何伯何太今日之碰瓷，唔記得同何伯講呢度唔可以瞓覺。」影片一被分享就有不少網民留言問發生什麼事，而拍片的人士就指：「唔清楚，見到佢地同路人鬧交，跟住何伯就表演即場瞓低！」不少網民都指何伯終於被何太趕「七街瞓」。

何太地鐵狂爆粗。（截圖）

相隔不足兩日，網上又再流傳另一條地鐵片段。片中拍攝者影着何太，何太又大鬧：「日日搞我哋就係呢啲敗類。」其後何伯又充當「護花使者」，本來坐在座椅上的他站起身來站在拍片者與何太中間，何太又繼續說：「搞咁耐仲未搞完？而家仲要攞嚟搞？」

何伯企喺身擋在何太面前，好man呀！（截圖）

留意返，地鐵條例寫明不得粗言穢語。（截圖）

何伯還擊鬧埋一份。（截圖）

鏡頭另一邊，可以聽到拍片者以「唔鹹唔淡」的廣東話，說了一句：「哎呀，好樣衰啊。」之後何太相當氣憤，忍不住大罵：「香港，X街你，你去死啦，臭X！」何伯似乎說了幾句，之後解出手上，裝着疑似咳藥水的膠袋：「等咗好耐啦！X你呀啦？」期間，何太一直拍片，又鬧：「臭X，X你老，臭X。生你個敗類害社會。」何伯又補了幾句，十分動氣的說：「X你老X，吓？！你拍片呀？」但直至短片結束時，何伯還未成功解開膠袋。

網民都覺得似係拍攝者跟蹤騷擾何伯何太，才令他們發火。（截圖）

疑似拍攝者在threads上上載短片，並寫到：「大家小心!!!有人喺車廂中涉嫌恐嚇兼持有攻擊性武器 何伯新何太」。不過網民風向幾乎都是撐何伯何太居多，認為拍攝者有心激嬲何伯何太，拍片刷存在感增加流量。

有網民留言：「唔係話幫何太知伯，但點解啲人硬係要撩佢地兩個呢？ 點解咁X街要辣興人地？雖然佢地兩個有啲行為大家唔認同，但我相信係條街到見到兩位，唔需要走去特登撩人地囉。」又有網民同情何伯何太：「好心你班人咪再騷擾佢哋啦」、「講緊撩佢地嘅人 人地都無做啲乜嘢」，更有網民讚揚何伯的護花行為：「好Man！」。