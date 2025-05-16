Tyson Yoshi爆林家謙簽英皇後亂講嘢　預告吊頸佬寫新歌勁感人

Tyson今日現身九龍灣香港建造學院，出席學院課程資訊日。（鄺鈺瑩攝）

Tyson Yoshi 今日出席學院課程資訊日，以「準面試生」身份擔任開幕典禮嘉賓，並即場接受入學試考核，不過面對一班老師與校長時，Tyson明顯地慬慎，十分好笑。 席上，Tyson又表示會迫自己每日花小時睇haters留言，「當做gym咁，迫到對呢啲嘢冇反應。」 他接受訪問時，表示如今十分佛系，唯一會令自己動肝火是亂cut線的人，他又將「冷靜下要打X機」金句改成「打家謙」，提到家謙早前表示已簽他為旗下歌手，他即說：「佢自從入咗英皇後亂講嘢，我懷疑TLP係英皇旗下一間公司，（英皇想簽你的話 ，點算？）我唔使啦，我呢啲九唔搭八嘅人，喺返九唔搭八公司就得。」

Tyson笑指寫畀Jeffrey的歌十分感人，又指睇到Jeffrey受傷後仍可發帖，即是不太嚴重。（鄺鈺瑩攝）

提到7月在啟德綜藝館開騷，Tyson表示曾在飛機上回看自己的演出，自覺太長氣，問到連坐飛機都要睇自己演出，Tyson即笑笑口解釋：「做功課啫。（你一日24小時唔係睇自己就睇留言？）呢排出歌係，睇23小時。」問到是否包括與張敬軒完成錄音後，淚灑錄音室，Tyson即以「6＋1」形容該影片，所以盡量少睇，他又解釋因為張敬軒真是由細睇到大的人，但當在錄音室聽到對方聲音時，對他一個在睡房整歌的人來說，是何其福份。Tyson又透露7月完成個唱後，會接力完成婚禮，提到早前與Christy過大禮時，金器十分誇張，他說：「咁我都有努力，唔係天跌落嚟，一陣又插我二世祖。」

Tyson新歌日前被偷步上架兼share，令他十分勞氣，跟張敬軒通電話後，才知道對方亦曾有此遭遇，又笑自己「大鄉里」。

而日前在Dear Jane演唱會上的Kiss Cam，Tyson表示曾有一秒打算錫Jeffrey，但對方靈活地閃走。「佢條頸可能開幾吋後靈活咗，個range闊咗。講起吊頸佬我尋日已經幫佢寫晒首歌，叫佢上嚟聽，幾滿意，我啲字寫到好感性，無吊頸佬三隻字。我好少寫歌畀人，寫親都係friend。」Tyson又表示想試更多幕後工作，但要由朋友入手，因為賤嘴能令題材更廣。