丁子朗新劇造型獲大讚　成功擺脫油膩感：一早用呢個選秀就ok啦

丁子朗昨日（16日）出席TVB在會展舉辦的《2025 TVB年中節目巡禮》，同場亦有很多藝人出席，丁子朗以一身黑色Deep V西裝現身，既醒神又型仔！最近丁子朗有份出演的劇集《執法者們》在內地正在熱播，而他在劇中的造型更獲網民大讚「清爽唔油膩」，瞬間獲得不少粉絲支持。

丁子朗以一身黑色Deep V西裝現身，既醒神又型仔。(胡凱欣 攝)

丁子朗在劇中的造型更被網民大讚「清爽唔油膩」，瞬間獲得不少粉絲支持。(影片截圖)

丁子朗接受《香港01》訪問時表示拍攝《執法者們》是印象最深刻的一部劇集，因為是拍得最辛苦，他們更遠赴青島鑽油台進行拍攝工作。提及造型獲大讚，丁子朗也有看評語：「好多網民都喺度話，丁子朗嘅造型應該一早就係咁啦！因為啲人話如果我一早用呢個造型出道嘅話，應該選咗秀就ok㗎啦，唔使等咁耐咁樣。」

丁子朗接受《香港01》訪問時表示拍攝《執法者們》是印象最深刻的一部劇集，因為是拍得最辛苦。(胡凱欣 攝)

丁子朗的造型獲大讚，他自己也有看評語。(胡凱欣 攝)

被問到那麼多人喜歡會否再次以該造型出現時，丁子朗表示有想過：「我自己其實鍾意短頭髮清爽啲開心啲，但係大家都話呢個頭髮好好睇喎，跟住我諗緊，可能真係要留返長少少頭髮。」可以說是徇眾要求，因為網民都很喜歡他的造型，但其實當時弄這個造型時，他自己是很不喜歡的：「因為我覺得啲頭髮喺前面好嬲幽同埋好熱啊，但係結果證明佢哋係啱我係錯㗎！」他表示之後會多點聽取大家的意見去改變自己的造型。

丁子朗被問到那麼多人喜歡會否再次以該造型出現時，他表示有想過。(胡凱欣 攝)

至於「油膩感減少」方面，丁子朗就指其他造型都有幫助不少，更要有好的對手，就好像黃宗澤：「其實有佢喺度嘅時候，佢好多時候會帶你點做，有陣時劇本佢賦予我哋嘅對白、角色係咁多嘅啫，加上演員嘅創作呢，其實可以將件事再昇華到另一個層次。」他表示黃宗澤每一場都捉得好細緻，在每一場戲都可以令角色更出眾，而黃宗澤不止是想自己，也為丁子朗想好了，丁子朗亦直言獲益良多：「一齊拍咗幾套劇，係絕對有收穫！」

丁子朗表示之後會多點聽取大家的意見去改變自己的造型。(胡凱欣 攝)

不少網民都在討論丁子朗為何會上了鑽油台，他透露其實是為了救黃宗澤，他表示在鑽油台拍攝時有一幕很深刻：「我喺鑽油台個海中心嗰度釣我出去，用wire掟我出個海嗰度，我一條wire繩喺個公海嗰度掟我落去，跟住差唔多跌到海面先撈返起我，嗰一場動作深刻嘅真係我呢一世都唔會忘記。」丁子朗指當時的高度有天台那麼高，他坦言有與死神擦身而過的感覺。丁子朗愈說愈起勁，更說到當時在鑽油台拍攝的不少趣事，他笑指是「好好嘅經驗，呢一個可以開個特輯」。除了趣事之外，亦有不少辛酸，丁子朗提到在鑽油台上面拍攝都很辛苦，因為每天11點後就有斷水斷電，但就讓大家變得更熟悉：「因為夜晚又拍唔到啦，又凍又冇電又冇水，所以真係大家又咁樣迫咗啲感情出嚟。」

不少網民都在討論丁子朗為何會上了鑽油台，他透露其實是為了救黃宗澤。（影片截圖）

丁子朗指當時的高度有天台那麼高，他坦言有與死神擦身而過的感覺。（影片截圖）

好驚險！（影片截圖）

好驚險！（影片截圖）

丁子朗除了大讚夥拍黃宗澤會有很多收獲外，連肚子都有收獲，他表示有一晚廚房壞了，他們在鑽油台上要吃罐頭跟餅乾，而黃宗澤則帶了鮑魚罐頭上去：「雖然啲罐頭鮑魚係真係一罐又好細粒嗰啲，但係嗰個感覺係，嘩！我喺一個咁嘅地方人在異鄉，喺一個公海入面一個鑽油台乜都冇嘅地方，有一個鮑魚食，嗰個感覺真係畢生難忘！」

丁子朗除了大讚夥拍黃宗澤會有很多收獲外，連肚子都有收獲。（影片截圖）

丁子朗同黃宗澤於劇中情同手足。（影片截圖）

除了這個畢生難忘的感覺外，丁子朗更表示在鑽油台拍攝有很多限制，連安全上岸時間都只有兩小時，因為要把握潮漲潮退的時間。他大爆有次劇組看潮退時間只是過了15分鐘就想一搏開船出去，結果是：「佢哋架船stay咗喺海中心，個鑽油台同埋個岸中間，喺架船入面stay咗一晚，因為走唔到。」除了這個限制外，天氣亦是一個大問題，他們拍攝當時需要日曬雨淋，而且溫差很大，早上是三十幾度，晚上就跌至幾度，難怪他表示這部劇是他拍過最難忘的一部。