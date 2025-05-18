「COLLAR競敵」偶像女生Idol Girls出道　一文睇晒25位美少女私照

日本AKB48大行其道，韓國也有tripleS，就連台灣的捧球啦啦隊也大有市場。那麼香港又能否容納大型女團的出現？Sony Music HK旗下Green Music推出2025年全新香港女團「偶像女生」，早前選出25位Idol Girls「一期生」練習生並於今日（17/5）首度亮相，齊集商場載歌載舞。



Sony Music HK旗下Green Music廠牌偶像女生25位Idol Girls「一期生」練習生。（網上圖片）

以25個人嚟講，已經算跳得相當好。（YouTube截圖）

以25個人嚟講，已經算跳得相當好。（YouTube截圖）

事前有網民擔心這隊女團會「甩皮甩骨」，跳舞甩beat，但從現場短片來看，似乎這隊「偶像女生Idol Girls」就在合格線以上，完全上得了檯面見得人。以下為大家搜尋25位Idol Girls「一期生」練習生的IG私照。

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偶像女生Idol Girls「一期生」練習生 第1至11位

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偶像女生Idol Girls「一期生」練習生 第12至25位

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「偶像女生」Idol Girls 「一期生」成員：Alice（ig@alice.tsang.0425)

「偶像女生」Idol Girls 「一期生」成員：Alice（ig@alice.tsang.0425)

當中，Alice的IG風格可算是當中較「放得開」的一位，除了不介意小性感經常以小背心示人外，還曾拍過流行的換衫短片。

「偶像女生」Idol Girls 「一期生」成員：Melanie（黃可盈）曾為TVB童星。（IG@hywmel）

黃可盈有不少幕前演出，包括為Edan呂爵安單曲《ChatMrE》拍攝MV，TVB劇集《法言人》、在《奪命提示》扮演區明妙劇中被謀殺的朋友等。

「偶像女生」Idol Girls 「一期生」成員：Melanie（黃可盈）。（IG@hywmel）

偶像女生」Idol Girls 「一期生」成員：Polly，身材最好，最狂野。（IG@polly._.npy2）

偶像女生」Idol Girls 「一期生」成員：Polly，身材最好，最狂野。（IG@polly._.npy2））

講到最好身材，IG私照最多「福利」的就一定是Polly。除了「小兒科」的水着、小背心之外，她也喜歡展露自己的傲人身材，例如去音樂節就bra-top上陣，萬聖節就扮性感貓女郎等等。

偶像女生」Idol Girls 「一期生」成員：Fiona（IG@fiona._1216）

25位當中，年紀最細的為年僅14歲的Fiona。除了日常生活照外，更能發現她參加過不少舞蹈演出。年紀輕輕就鼓起勇氣追夢，實在值得「畀啲掌聲」！