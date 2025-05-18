前豪門新抱尼泊爾為家人祈福　一改奢華作風落手落腳油牆好誠心

賭王何鴻燊三房兒子何猷啟在2020年宣布與齊嬌（Gigi）離婚，結束短短兩年的婚姻，離婚後兩個囡囡由齊嬌獨力照顧，並移居上海生活。雖然齊嬌由豪門新抱回歸平淡，但生活依然富貴，經常周遊列國歎世界。近日齊嬌專誠飛到尼泊爾加德滿都，為家人祈福，除了到訪布達納特（又譯為滿願塔）之外，亦獲藏傳佛教著名僧人秋吉尼瑪仁波切（Choyi Nyima Rinpoche）接見，齊嬌更落手落腳油牆，為寺廟外牆翻新！

離婚後生活依然富貴。（小紅書圖片）

齊嬌離婚後生活瀟灑。（IG圖片）

私人飛機係基本。（IG圖片）

獨力照顧兩個囡囡。（IG圖片）

齊嬌專誠飛到尼泊爾加德滿都。（IG截圖）

齊嬌專誠飛到尼泊爾加德滿都。（IG截圖）

為家人祈福。（IG截圖）

為家人祈福。（IG截圖）

為家人祈福。（IG截圖）

包到冚。（IG截圖）

落手落腳油牆。（IG截圖）

落手落腳油牆。（IG截圖）

獲藏傳佛教著名僧人秋吉尼瑪仁波切（Choyi Nyima Rinpoche）接見。（IG截圖）

獲藏傳佛教著名僧人秋吉尼瑪仁波切（Choyi Nyima Rinpoche）接見。（IG截圖）

誠心。（IG截圖）

誠心。（IG截圖）

據知齊嬌婚前從事教育及金融工作，被外界封為「金融之花」，她與何猷啟經由朋友介紹認識，兩人在2018年於海外註冊結婚，婚後育有兩女。2020年7月何猷啟被爆與一名神秘女伴行街，其後他發聲明稱與齊嬌已離婚數月。失婚的齊嬌曾在接受訪問時直言不會再婚，並強調拒絕姊弟戀，更自爆每年要花過百萬養女：「光孩子的話120萬（約128萬港元）這樣。（你一年大概收入有多少？）一個月差不多就at least（至少）三四十萬這樣。」而齊嬌亦十分重視保養，她曾自爆每月豪花逾7萬打保養針駐顏，又曾專程飛到日本豪花330萬日元（約18萬港元）進行幹細胞治療，對自己絕不手軟！

據知齊嬌出身內地，曾從事教育及金融工作，被外界封為「金融之花」，她與何猷啟經由朋友介紹認識，兩人在2018年於海外註冊結婚，婚後育有兩女，直至2020年離婚。（IG圖片）

何猷啟任新一屆東華三院董事局主席。（IG@laurinda_ho）

全家撐場！（IG@laurinda_ho）

齊嬌離婚後獨力照顧兩個囡囡。（IG圖片）

帶兩個囡囡去旅行。（IG圖片）

齊嬌帶大女何煦齡（Tittania）一起去印尼旅行，更在社交平台大曬度假靚相！（小紅書圖片）

好性感！（小紅書圖片）

長腿！（影片截圖）

完全唔似已為人母！（IG圖片）

經常周遊列國。（IG圖片）

齊嬌過往亦曾分享到日本打保養針的心得。（小紅書圖片）

齊嬌到東京銀座一間醫療美容機構進行幹細胞治療，花費330萬日元（約18萬港元）。（影片截圖）

十分重視保養。（IG截圖）

十分重視保養。（IG截圖）

十分重視保養。（IG截圖）