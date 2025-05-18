前豪門新抱尼泊爾為家人祈福 一改奢華作風落手落腳油牆好誠心
撰文：董欣琪
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賭王何鴻燊三房兒子何猷啟在2020年宣布與齊嬌（Gigi）離婚，結束短短兩年的婚姻，離婚後兩個囡囡由齊嬌獨力照顧，並移居上海生活。雖然齊嬌由豪門新抱回歸平淡，但生活依然富貴，經常周遊列國歎世界。近日齊嬌專誠飛到尼泊爾加德滿都，為家人祈福，除了到訪布達納特（又譯為滿願塔）之外，亦獲藏傳佛教著名僧人秋吉尼瑪仁波切（Choyi Nyima Rinpoche）接見，齊嬌更落手落腳油牆，為寺廟外牆翻新！
據知齊嬌婚前從事教育及金融工作，被外界封為「金融之花」，她與何猷啟經由朋友介紹認識，兩人在2018年於海外註冊結婚，婚後育有兩女。2020年7月何猷啟被爆與一名神秘女伴行街，其後他發聲明稱與齊嬌已離婚數月。失婚的齊嬌曾在接受訪問時直言不會再婚，並強調拒絕姊弟戀，更自爆每年要花過百萬養女：「光孩子的話120萬（約128萬港元）這樣。（你一年大概收入有多少？）一個月差不多就at least（至少）三四十萬這樣。」而齊嬌亦十分重視保養，她曾自爆每月豪花逾7萬打保養針駐顏，又曾專程飛到日本豪花330萬日元（約18萬港元）進行幹細胞治療，對自己絕不手軟！