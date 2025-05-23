專訪｜姜天一睇女仔第一眼睇腰臀腳比例　話佢哋要睇氣質唔老實

韓國熱爆音樂劇《2025 WILD WILID THE HONG KONG TOUR 》將於6月28、29日開騷，四位爆肌 OPPA（姜天一、正韓泉、李熙中、朴道鏡）早前於商場舉行記者會，當中他們先小試牛刀脫上衣熱舞，已經令在場不少觀眾感到興奮。



姜天一、正韓泉、李熙中及朴道鏡。(梁碧玲 攝)

姜天一、正韓泉、李熙中及朴道鏡接受《香港01》專訪時剛剛吃完香港的地道美食「茶餐廳」，茶餐廳作為香港的地道代表，當然要問一下韓國人來香港最喜歡吃什麼。李熙中表示所有東西都很好吃，但真的要選的話就是「奶茶同奶油豬」，需要補充大量蛋白質的正韓泉就說最好吃就是雞腿：「食咗呢個炸雞脾同埋鹵雞脾，兩樣都好食！」姜天一同樣表示需要補充蛋白質，但他選的不是雞腿，而是一個很像韓國炸醬麵的東西：「呢個係牛肉意粉」，朴道鏡則指自己吃了撈麵及凍檸茶：「酸酸甜甜又凍呢就非常之開胃。」大家都一致的表示吃了多少，回去都會做運動，所以不擔心會吃得太多油膩食物。

姜天一、正韓泉、李熙中及朴道鏡專訪時剛剛吃完香港的地道美食「茶餐廳」。(梁碧玲 攝)

第一眼看女生是看什麼地方？

李熙中搶先說自己看女生的標準，他指很難說第一眼看女生的那個部分，因為第一眼看的是女生的氣質：「通常會睇個氣質啦，譬如佢著衫嘅style啊，或者係佢個感覺啊！」而正韓泉一臉正經的說第一眼會看的是女生的眼睛：「覺得呢個眼好緊要，同埋如果望住對方個眼嘅時候覺得好可愛，咁就會陷入去㗎啦。」

李熙中第一眼看的是女生的氣質。(梁碧玲 攝)

正韓泉一臉正經的說第一眼會看的是女生的眼睛。(梁碧玲 攝)

姜天一則不同意他們的說法，更指他們為什麼不老實一點，所以他很直接的向大家說，他看女生是會先看「腰臀部同埋腳嘅比例」。因為他專修是跳舞，所以他著重的是「肢體形態」，並不單單是「腰臀腳比例」。朴道鏡表示會看女生的氣質，但就會再比李熙中多看一樣是「energy」，因為活潑的女生會令他更喜歡：「如果係好活潑開朗，都好容易陷入去。」

姜天一會先看「腰臀部同埋腳嘅比例」。(梁碧玲 攝)

朴道鏡表示會看女生的氣質。(梁碧玲 攝)

姜天一、正韓泉、李熙中、朴道鏡的初戀？

朴道鏡表示他的初戀是一位比他3年的姐姐的朋友，而且是偷偷暗戀，「每次姐姐個朋友嚟嘅時候都好緊張，成日去偷偷地咁樣去睇。」而這個初戀是在他20歲的時候發生的。李熙中則表示自己的初戀也是20歲的時候發生，而且同樣是姐姐，而他喜歡的姐姐是比他大2歲：「當然冇得開花結果，佢已經結咗婚有家庭啦。」

姜天一、正韓泉、李熙中、朴道鏡的初戀？(梁碧玲 攝)

正韓泉的初戀是發生在中學時期，當時還是純真的拖手，而且是緊張的：「依家個人大咗啦就好難揾得返當初嗰份好純真的感覺。」姜天一表示讀書時期的puppy love不能算是初戀，而他真正的初戀則是20歲初的時候。他經兩位家姐的介紹下認識了大兩歲的女生，更說「拍咗五年拖」。

姜天一、正韓泉、李熙中、朴道鏡的初戀？(梁碧玲 攝)

至於再選擇的話，他們會選姐姐還是妹妹呢？

正韓泉說年齡其實不要緊，只要不是太小就可以：「驚可能個溝通上面冇咁好。」李熙中同樣覺得年齡不要緊，他覺得最重要的是「溝唔溝通到」。朴道鏡則會選擇妹妹，因為他很有保護慾，希望可以好好保護女生，所以覺得妹妹會比較好。姜天一都是選擇妹妹，原因竟然是與自己的年齡有關，因為他是這裡年紀最大的一位，所以他會選擇妹妹：「再去揾一啲姐姐嘅話，就大件事㗎啦。」

至於再選擇的話，他們會選姐姐還是妹妹呢？(梁碧玲 攝)

正韓泉說年齡其實不要緊。(梁碧玲 攝)

李熙中同樣覺得年齡不要緊。(梁碧玲 攝)

朴道鏡則會選擇妹妹，因為他很有保護慾。(梁碧玲 攝)