最上鏡港姐曬「夾死蟻」上圍顏值升級　嘆單身多年一原因難覓真愛

現年40歲的袁嘉敏當選2009年港姐最上鏡小姐後入行，曾拍過三級片作全裸演出，豐滿出眾的身材是她的標誌。早已淡出幕前演出的她，雖然已多年沒有影視作品推出，但財來自有方，近兩年不時到歐洲旅遊享受人生，並於IG分享她的旅遊靚相。袁嘉敏於2022年4月1日曾於社交網鬧爆鍾培生父子而成為熱話，之後她出走法國，並於2023年底移居英國倫敦。不過她於今年2月分享的影片中，就提到將回流香港生活。她最近亦不時有在內地接Job，依然甚有人氣。

袁嘉敏是2009年香港小姐最上鏡小姐。

袁嘉敏曾驚天大爆料鬧爆鍾培生父子。(袁嘉敏ig)

袁嘉敏依然有人氣。(ig圖片)

袁嘉敏身材令人有窒息感覺。(ig圖片)

袁嘉敏身材令人有窒息感覺。(ig圖片)

昨日袁嘉敏於她的IG story分享了她的最新自拍照，再次曬出澎湃身材。她的鏡頭影住自己的樣子到胸口位置，穿上低胸晚裝的她露出白滑心口，以及足以「夾死蟻」的豐滿上圍，視覺效果相當震撼。而她的樣子亦十分之凍齡，膚質水潤有光澤姐蘋果肌好飽滿，狀態絕佳，甚至可以說是愈來愈靚。可是，袁嘉敏有樣有身材卻依然未找到她的真命天子，單身多年。

袁嘉敏最新自拍照,，真是樣靚身材正。(ig圖片)

袁嘉敏最新自拍照,，真是樣靚身材正。(ig圖片)

已多年沒有拍拖的袁嘉敏曾公開表示好恨拍拖，希望可以覓得真愛早日結婚。她之前曾在節目訪問中揚言自己在愛情裡只想要一顆真心，又指自己遇到的追求者不是結了婚，就是離了婚有很多問題，更自認是二奶樣。Candy當時還說過自己不會被細過她的男生吸引，不過她在2022年就自爆曾與比她年輕6年的鍾培生共處了一年。

袁嘉敏身在地中海享受日光浴。(ig圖片)

袁嘉敏身在地中海享受日光浴。(ig圖片)

袁嘉敏身在地中海享受日光浴。(ig圖片)

袁嘉敏初三曬側面S形身材。(IG圖片)