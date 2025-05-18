麥美恩緋聞男友偶遇陳偉霆揭兩人20多年關係：我估冇乜人知道

TVB真人騷《中年好聲音》贏盡收視、口碑，節目添食又添食，連帶有份擔任節目主持之一的許文軒（Edmond）也成功入屋。不過近日，他在社交平台分享與陳偉霆搭膊頭的合照，卻引起網民的好奇心，究竟兩人為何如此老友？

許文軒TVB真人騷《中年好聲音》成功入屋。（IG@edmondhui）

許文軒近年主力音樂節目，與不少歌手都非常老友。（IG@edmondhui）

其實許文軒當年是《2003年全球華人新秀歌唱大賽（悉尼區選拔賽）》冠軍兼「最佳台風獎」得主，同年回港參加總決賽，同屆參賽者還有陳偉霆，兩人因此結緣，雖然後來各有發展，但友情依舊。日前，許文軒竟在餐廳偶遇陳偉霆，老友相遇當然第一時間「笑一笑，合個照」，隨後，許文軒把合照分享到社交平台，並開心寫道：「真係約都冇咁啱！冇諗過食食吓飯，有一個好耐冇見，但識咗22年嘅老朋友突然坐咗落嚟，嗰吓完全反應唔嚟，仲嚇咗一嘢！咁多年，原來大家都冇乜點變！我估都冇乜人知道我同陳偉霆識咗好耐，其實我哋係參加同一屆新秀，當年佢代表香港，我就代表悉尼！就係咁就過咗22年，好好珍惜相遇嘅時刻！」

許文軒日前食飯，喜遇多年老友陳偉霆。（IG@edmondhui）

兩人因參加《2003年全球華人新秀歌唱大賽》結緣。（IG@edmondhui）

現年43歲的許文軒，入行逾20年，以往較多人認識他的是TVB娛樂新聞台主持，近年他主力音樂節目，安排場地、內容、剪接等一腳踢，主持功架曾獲雷頌德公開力讚。而身為新秀冠軍的他，也在訪問中坦言曾考慮參加《中年好聲音》，但當時藝人不能參加，之後他也決定專注主持工作，沒有參賽。

許文軒主持的音樂節目安排場地、內容、剪接等一腳踢，主持功架曾獲雷頌德公開力讚。（資料圖片）

相信大家想不到，其實大部分專訪的片，都是Edmond一手一腳自己問自己剪。（IG@edmondhui）

其實許文軒當年比賽後，因為屋企關係，錯失入行當歌手的黃金時間，他接受《香港01》專訪時曾表示，賽後有收到經理人卡片，但正當他在考慮與經理人洽談時，家裡突然傳出噩耗，許文軒感觸地說：「咁比賽完，我哋去慶功嘅時後，我就收到屋企人電話。佢哋同我講Daddy有病，因為驚影響我比賽所以一直都冇話我聽，係癌症。嗰陣都唔係好識反應，因為都冇遇過呢啲事。但第二日我就要飛返澳洲，Daddy叫我返去讀書先，因為要準備化療。讀多一、兩個月就放暑假，就一路陪住屋企人。所以，當時都停咗冇再諗唱唔唱歌，都冇時間諗。」

許文軒多年來訪問過不少歌手。（IG@edmondhui）

許文軒參加2003年度全球華人新秀歌唱大賽(雪梨區選拔賽)獲得冠軍及最佳台風獎。 (IG圖片)

在暑假期間，許文軒再次返到香港並抽時間與經理人見面。當時的經理人提議許文軒放棄學業，回港準備訓練及出道。但家人希望他先完成學業後再考慮，許文軒最後亦選擇尊重家人的想法，繼續升學。被問到會否後悔這個決定時，許文軒仍堅持說道：「從來都冇，要我再行多次都會讀書先。同埋你簽咗都唔代表你得，大把人唔得啦。」另外，他與麥美恩傳足多年的緋聞，許文軒曾表示兩人由始至終都沒有拍過拖，只是無人信。

許文軒與麥美恩緋聞傳足多年，許文軒曾表示兩人由始至終都沒有拍過拖，只是無人信。（資料圖片/梁碧玲攝）