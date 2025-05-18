艾威與太太Lisa結婚18年一原因竟走向離婚　復婚再愛更加不離不棄

藝人艾威太太陳美玲 (Lisa) 曾患家族遺傳性多囊肝及多囊腎，在今年年初病情突然惡化，且情況急轉直下，出現嚴重黃疸及腹水，需緊急輪候換肝續命，可惜最後趕不及換肝，於今日 (18日) 下午1時許在醫院離世，終年61歲。而在太太病重留院接受治療期間，艾威一直悉心照顧太太，對她不離不棄，愛妻情切。

艾威與老婆Lisa。

艾威與老婆Lisa。

現年66歲的艾威與他的太太Lisa在1991年認識，Lisa曾在製衣公司任職管理階層，兩人於2002年2月2日結婚，兩人婚後並沒有子女。艾威與Lisa其後在2021年8月宣布離婚，跟太太Lisa結束18年婚姻關係。後來兩人於2022年年底一起參加內地真人騷《再見愛人2》，艾威在首次在節目中親自揭開跟妻子Lisa離婚真相。原來Lisa十分喜愛打麻雀，而艾威一直擔憂Lisa會過於沉迷影響健康，卻沒有告知對方自己內心的想法。他在節目大談多年來二人為了「打麻雀」的問題討論過無數次都無果，最終只好以最極端方法，就是離婚來解決問題。

艾威與太太Lisa一起參加真人騷。(節目截圖)

雖則艾威宣布離婚，跟前妻亦分居兩年，但卻仍未辦理離婚手續。他口中所謂沒有時間去處理，其實心裏依舊心掛對方。而在節目中Lisa對艾威表現出處處體諒包容，艾威見到太太生病亦大感心痛，並承諾不離婚，兩人逐漸解開心結，決定和好並共度餘生。艾威和Lisa復婚後，重拾昔日恩愛。2023年艾威曾到高級餐廳為Lisa慶祝生日，是兩人復婚後艾威首次為太太慶生，艾威當時還將慶生照擺上社交網放閃。