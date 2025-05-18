TVB跪地男配激動曬偶像郭富城合照　352字文喊成就解鎖：等咗23年

現年43歲的林子善當年獲周星馳欣賞，參與電影《喜劇之王》而入行，片中飾演「洪爺」一角令他為人認識，其後又拍過《三五成群》、《化骨龍與千年蟲》等多套電影，塑造了不少經典小人物形象；至2005年，林子善轉戰電視，經過多年默默耕耘，終於在2023年憑《隱形戰隊》贏得「最佳男配角」，當時他在台上爆喊兼五體投地答謝父母的畫面令人動容。而正當外界都以為林子善最大的偶像是周星馳時，原來另有其人，近日他更激動分享二人合照，究竟是誰呢？

林子善16歲入行，在周星馳電影《喜劇之王》擔任「洪爺」一角。（電影圖片）

令人印象深刻。（電影圖片）

林子善的這位偶像，原來就是「舞台皇者」郭富城，向來感情豐富的林子善，在社交平台分享與偶像的合照，並以「引導者」為題，撰寫352字激動分享這張得來不易的合照的感受。他表示：「認識我嘅朋友都知道郭富城係我偶像，係佢令我想進入呢個舞蹈員行業世界，小時候想日後為郭富城身邊的舞蹈員，點知神推鬼㧬去參加喜劇之王訓練班，成為演員後，我認識幾位好強嘅舞蹈員，知道他是郭富城身邊的舞蹈員，我好奇問佢好多關於偶像嘅嘢，佢哋都同我講，『子善唔好成為舞蹈員，越來越小工開喇』，所以我打消咗成為一個舞蹈員嘅念頭。」

林子善2005年轉戰電視，在劇集《隱形戰隊》飾演因傷截肢的警員，演出受到注目和讚賞。（劇集截圖）

林子善最終亦憑此角色獲得《萬千星輝頒獎典禮2023》「最佳男配角」獎。（資料圖片/陳順禎 攝）

林子善領獎時。在台上爆喊兼五體投地答謝父母的畫面令人動容。（電視截圖）

林子善回憶：「幸運地我在二零零二年十大中文金曲頒獎禮見他經過，但開心到嚟唔切反應，錯失咗一次和偶像合照的好機會，真灰！我同自己講過，如果有生之年再見到他，一定要和他合照，最後一等就二十三年。」

林子善激動分享與偶像郭富城合照。（IG@lamtszsin413）

352字真情剖白。（IG@lamtszsin413）

林子善透露能製造今次合照機會，要感恩周文曦先生邀請他出席兒子婚禮，而郭富城也有出席，並鼓勵勇氣向偶像分享自己故事，「和他合照還浪費他三十秒講我的故事，我恭敬禮貌地問他可否合照會放上網，他說『冇問題，隨便。』他真的非常有禮有善，希望呢三十秒嘅故事唔會悶親我偶像，祝偶像一家人身體健健康康事事如意，我人生最想合照的偶像成就已經解鎖。」

林子善亮相無綫音樂節目《流行經典50年》中「我不是歌手」環節時，曾獻唱郭富城金曲《愛的呼喚》。（youtube截圖）

除了台風外，林子善連聲線都有幾分似城城（youtube截圖）

其實數年前林子善亮相無綫音樂節目《流行經典50年》中「我不是歌手」環節時，曾獻唱郭富城金曲《愛的呼喚》，表現令人眼前一亮，除了台風功架十足外，連聲線都有幾分似城城，網民當時還以為是唱K開了伴唱，可見子善對偶像的崇拜入晒血。