陳嘉倩公開婚訊後首現身　原來去年已成為人妻

女神結婚了﹗一向係男士心目中女神嘅前新聞主播陳嘉倩最近宣布封盤，仲同日籍老公TOMO影咗一輯婚照，身披婚紗嘅女神流露幸福嘅神情。由於佢穿和服時以手按肚，因而傳出雙喜臨門已有身孕。剛榮陛日本人妻嘅嘉倩為HOY TV拍攝節目《一刻．時光》，梗係要分享吓喜訊啦，嘉倩就話舊年已在日本舉行簡單的婚宴，並邀請了好友去當地，今個月都會喺香港同屋企人食飯，因為同老公都唔係鋪張嘅人，都唔會大排筵席，又否認有孕嘅傳聞。



陳嘉倩日籍老公身份曝光原來是老闆 仙氣婚紗行禮浪漫又溫馨

34歲前無綫新聞主播陳嘉倩突然在社交平台宣布結婚。（IG@kasin520）

陳嘉倩去年9月曾上載與老公跳舞的片段。（IG@kasin520）

陳嘉倩已低調舉行婚禮。（IG圖片）

呢日嘉倩為拍攝節目《一刻．時光》第二輯，去到西營盤走訪溏心皮蛋大王，穿著背心牛仔短裙嘅嘉倩腳踏三吋高踭鞋，令有孕傳聞不攻自破。佢大方地回應道：「我幫hoy拍呢個節目,仲有打拳環節，拍節目仲穿高踭鞋，相信大家都唔駛再問我啦。」嘉倩與老公TOMO結緣於舞蹈學校，對方是她的老師，佢又大讚老公十分浪漫，於花火祭時在沙灘求婚，令佢都十分難忘，更希望今年再次往花火祭重溫喜悅嘅一刻。問到婚後是否定居日本，佢就話未決定：「始終之前傾好咗嘅工作都要履行，不過話曬係新婚，所以應該都會放多啲時間喺當地。」仲因為同老公同日文溝通多咗，自己嘅日文都突飛猛進。

34歲前無綫新聞主播陳嘉倩宣布婚訊後首次現身，容光煥發。

陳嘉倩宣布婚訊後首次現身，容光煥發。

陳嘉倩宣布婚訊後首次現身，容光煥發。

今次佢拍攝hoy節目《一刻．時光》，除了專訪溏心皮蛋大王外，又會往傳統醫館等唔同嘅地方：「今次係節目嘅第二季，我嘅參與度會好高，節目組都好好，會聽取我嘅意見啊。」