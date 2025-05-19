48歲全能女星被封「教科書級港女」　急流勇退結婚直升級做闊太

張燊悅早前親身到場睇謝霆峰演唱會掀起一陣討論，有網民表示兩人同場回憶滿滿，令人想起他們在千禧年代合演過的，以柔道為主題的TVB劇集《撻出愛火花》。兩人在劇中分別趙嘉俊和羅晶晶，由鬥氣冤家發展成為情侶，相當好睇！網民都留言：「滿滿的回憶和青春味」、「經典都是回憶呀」。



用張燊悅的藝名出道的楊張新悅，曾參演過多齣電視劇和電影。她其後下嫁予區議員楊哲安。(資料圖片)

近日有網民在threads上轉貼一則《撻出愛火花》的片段，並寫上：「張燊悅都算係教科書級數嘅港女」，指出她從名校畢業後就加入娛樂圈，相反她在開始有知名度時急流勇退，結婚嫁入豪門生兒育女，過幸福少奶奶生活。

《撻出愛火花》港產偶像劇，由謝霆鋒、張燊悅主演，片中誇張的柔道招式令人大開眼戒。（截圖）

當年就銅鑼灣名校聖保祿學校的她，升學入讀香港大學法律系（後攻讀環境管理碩士）。以當年來說，是娛樂圈內為數不多的高材生。畢業後，她於1997年正式入行，並參與幕前演出。跟據一些報道指，當年新入行的她已受到TVB重用，先後在多套劇集中擔任重要角色，例如入行第二年已經出演由羅嘉良、陳慧珊、江華主演的《先生貴性》，擔任陳慧珊的妹妹。在一些當年的舊報道當中，更引述過張燊悅與張柏芝爭寵，及向節目表達不滿，令另一藝員被飛出節目安排。

張燊悅出演由羅嘉良、陳慧珊、江華主演的《先生貴性》，擔任陳慧珊的妹妹。（截圖）

約於2000-2001年為張燊悅的事業高峰，當時除了TVB的幕前演出，所屬公司環球唱片更替其推出了個人唱片《一不小心》。她亦憑當中的主打歌《一不小心》奪得叱咤樂壇之生力軍女歌手銅獎。據資料，這一首歌曲及其中3首均為由她作曲和填詞，難怪當時她就已被外界稱之為「才女」。之後，再下一城亦推出《再不小心》，銷量也相當不錯。《一不小心》和《怎暴露》亦是TVB劇集《美麗人生》的片尾曲。

張燊悅曾推出唱片《一不小心》。（網上圖片）

張燊悅主演嘅《撻出愛火花》真係高峰之作。（截圖）

出道多年，張燊悅一共參演了7套劇集，17套電影，其中最令大家熟悉的一定是2000年播出，由謝霆鋒、元華及張燊悅及劉愷威、歐倩怡主演的《撻出愛火花》。當年22歲的她加入18歲的謝霆鋒可算是金童玉女的最佳組合。有趣的是，劇集原本在1998年製作拍攝，亦正值是他出道兩年後爆紅時拍下，最後劇集卻被安排隔了兩年後才面世。

《撻出愛火花》（2000），以柔道為主題的青春偶像劇，主演包括謝霆鋒、張燊悅、元 華、劉愷威、韋家雄、李珊珊及林其欣等等。（網上圖片）

張燊悅主演嘅《撻出愛火花》真係高峰之作。（截圖）

在TVB發展至約2001-2002年，張燊悅開始往電影圈發展，分別參演過《十二夜》飾演主角之一的Clara、由鄭秀文、言承旭、Maggie Q、劉德華和她主演的《魔幻廚房》等等。直至2007年，她與曾任立法會議員的男友楊哲安在泰國結婚。

張燊悅參演過《十二夜》飾演主角之一的Clara。（截圖）

楊哲安勝選後與妻子張燊悅擁抱。（資料圖片）

楊哲安與妻子張燊悅擁抱。（余俊亮攝）

婚後，張燊悅先後為老公誕下兩名女兒，2012年再次拾起書本，修讀環境管理理學碩士課程。2014年及2018年再誕下三女和細女，熱鬧非常！講到家庭生活，作為前藝人的張燊悅也頗為低調，除了享受被4名女兒包圍的生活，她亦是圈中有名的闊太，居於中西區2000呎豪宅。閒時外出與姊妹到靚景打卡，shopping行街，又或與女兒外出旅遊，出席慈善活動，生活低調之餘也過得十分之寫意。要說她是「教科書級數嘅港女」，倒不如說她擁有幾乎大部份女性都嚮往的生活，是「港女嘅終極目標」。