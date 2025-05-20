譚詠麟與陳百祥同場飲宴變陌路人？　吳家樂爆兩足球隊爭人內幕

現年74歲的譚詠麟（阿倫）與74歲的陳百祥（阿叻）是出名的沙煲兄弟，但去年突然傳出不和，早前二人為賀晨曦足球隊班主周文曦與前TVB藝員崔加寶的兒子結婚，難得同場出席婚宴，但似乎仍是「零交流」！近日網上流出一段婚宴場內影片，見阿叻與溫拿樂隊成員鍾鎮濤、彭健新和陳友在台上唱歌，但獨缺阿倫。另外，吳家樂亦爆料當晚獲阿叻邀請由「明星足球隊」過檔「精裝足球隊」踢波，即被「校長睥實」。

明星足球隊以阿倫為首。（fb@吳岱融 Hugo Ng）

陳百祥和王晶新組的精裝明星足球隊陣容，整體較年輕。（香港明星经纪K.C.@小紅書）

從影片可見，溫拿樂隊為婚宴上台助慶，由阿B鍾鎮濤做主音獻唱《Sha—La—La》，彭健新、陳友和唱，作為溫拿前身The Looser成員的阿叻亦有上台，大家玩得好開心。當鏡頭由台上影落台下，見阿倫與洪金寶夫婦同枱而坐，一直蹺實雙手笑笑口，但完全沒有打算上台與一班老友大合唱。網民見到這一幕即議論紛紛：「叻哥確實同阿麟不和」、「鬧翻有點過，不和倒是真的」、「有你無我，為阿倫點讚」。

阿叻係溫拿樂隊前身The Looser成員。（抖音截圖）

阿叻同鍾鎮濤、彭健新、陳友同台合唱。（抖音截圖）

但唔見阿倫上台。（抖音截圖）

唔見阿倫上台。（抖音截圖）

搞起氣氛。（抖音截圖）

洪金寶同太太高麗虹。（抖音截圖）

原來阿倫一直在台下。（抖音截圖）

原來阿倫一直在台下，冇同溫拿一齊上台。（抖音截圖）

溫拿樂隊。（微博照片）

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而身為明星足球隊成員的吳家樂和鄧兆尊，日前亦有在YouTube頻道《娛樂好好玩》提及阿倫和阿叻的不和傳聞，吳家樂透露當晚婚宴氣氛好和諧，身為「明星足球隊」的黃日華亦有與另組新球隊的阿叻合照，不過吳家樂就爆料當晚獲阿叻邀請過檔，引來阿倫不滿，他笑說：「成日話不和不和，究竟有啲乜嘢不和呢？一個活動共同出席影相好和諧，只係大家方向唔同......叻哥同我影相時不斷同我傾偈，仲叫我一齊去佢度踢吓波，跟住校長（譚詠麟）仲望實我添，睥住咗我好耐。其實真係冇嘢，我可以講佢哋係兩兄弟，跟本講不和係傳聞。」鄧兆尊再補充則可圈可點：「可能咁多年私底下有少少拗撬不免嘅，不過始終咁多年友情，好容易會冇咗嘅，講真嗰句。」

吳家樂有份出席婚宴，佢話氣氛和諧。（YouTube@娛樂好好玩）

當晚阿叻有戻請過檔踢波，被校長睥實。（YouTube@娛樂好好玩）

吳家樂與叻哥合照。（YouTube@娛樂好好玩）

鄧兆尊同吳家樂係明星足球隊成員。（ig@ngkalokcarlo）

鄧兆尊同吳家樂係明星足球隊成員。（ig@ngkalokcarlo）

譚詠麟和陳百祥的友情超過半世紀，但去年阿叻突然脫離「明星足球隊」，與王晶另組「精裝明星足球隊」，為增強「星味」更挖走馬國明、林文龍、劉浩龍、洪天明等年輕一輩的球員，就連溫拿成員彭健新都「叛變」加入其陣營。阿叻曾在訪問中表示與阿倫各有不同要求，笑稱自己退休後只有踢波，不像阿倫喜歡錢，狂開巡迴演唱會，似乎話中有骨。

彭健新曾「叛變」加入阿叻陣營。（微博照片）

阿叻否認否不和。（資料圖片）

譚校長相信阿叻有日會迷途知返。(公關提供)

陳百祥與譚詠麟曾是知己好友。(微博圖片)