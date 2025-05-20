myTV SUPER《電視3.0》全新功能已登場 羅子溢演繹睇電視新體驗

作為最強家庭娛樂平台，myTV SUPER致力為觀眾提供多元化的娛樂觀賞體驗。為迎接互動娛樂新世代，myTV SUPER正式推出完全免費升級服務《電視3.0》。這次全新電視廣告，特邀演員羅子溢擔任體驗大使，飾演暖男爸爸，透過與女兒在家中共同「睇電視」的溫馨日常，帶出myTV SUPER的嶄新功能。該廣告於今日（5月19日）進行首播，正式展開。

羅子溢與小女孩演員myTVSUPER《電視3.0》拍廣告，宣傳全新「睇電視」體驗。

羅子溢：與家人一同睇電視，才是最開心的事

myTV SUPER《電視3.0》的廣告以「睇電視、睇多D」為主題，呈現了五個溫情的父女互動片段。首次以爸爸身份為myTV SUPER拍攝廣告的羅子溢表示，平日工作繁忙，所以特別珍惜與孩子們相處的時光，坐定定一齊睇電視是最開心的親子時光：「首先很高興能為myTV SUPER這個智能娛樂平台拍攝廣告。現在睇電視的方式進入了全新時代，但和家人一起睇電視依然是最開心的事。這次拍攝讓我親身體驗到myTV SUPER的嶄新功能。最適合我和家人使用的功能之一就是「回看捷徑」，讓我可以陪孩子們先看完卡通片，再自己回放煲劇。而新推出的「myTV SUPER Jetso」獎賞計劃，則可以邊睇電視邊賺印花，兩全其美。」

myTV SUPER用戶，5月19日起，逢星期一及四於《東張西望》節目後，將有額外獨家直播三分鐘內容。

myTV SUPER《電視3.0》的五個廣告分別為「獨家彩蛋篇」、「myTV SUPER Jetso篇」、「互動功能篇」、「短片區篇」和「回看捷徑篇」。其中「獨家彩蛋篇」展示了父女二人在電視前的有趣對話，介紹了全新獨家彩蛋《東張西望獨家直播3分鐘》，自5月19日起，該內容將於每週一和週四在myTV SUPER播放，還會提供50條免費中外頻道供客戶隨心觀看；「myTV SUPER Jetso篇」則由羅子溢和女兒親自示範如何使用myTV SUPER的新獎賞計劃，通過看電視儲印花換取禮物和TVB大Show入場券；「互動功能篇」體驗邊睇電視邊傾偈購物的嶄新功能，更為老婆大人換蛋糕慶祝生日；「短片區篇」介紹了myTV SUPER超過3,000條精選短片區，包含飲食、旅遊、音樂等多個主題，免費隨意觀看；「回看捷徑篇」則展現了女兒如何利用myTV SUPER的12小時點對點回看功能，將時間倒流重溫錯過的劇集。

今次myTV SUPER《電視3.0》觀眾，可以睇電視，賺印花，免費換取TVB大騷入場券，更有12小時回看功能，以後煲劇就會更加方便。

myTV SUPER總裁程哲先生表示：「5月19日啟動的myTV SUPER《電視3.0》新企劃，不僅是一次升級，更是我們革新旅程的起點。所有功能現已完全免費開放，未來將持續推出創新服務，為香港觀眾打造更優質的娛樂體驗。我們誠邀用戶立即下載，搶先體驗智能電視新時代！」

全新短片區有超過3千條精選短片免費睇。

myTVSUPER《電視3.0》更有互動功能，可以用myTV Super Chat睇住電住電視同人傾偈。更有超過50條免費直播頻道任你隨時睇。

關於myTV SUPER

myTV SUPER服務是由MyTV Super Limited 負責提供。TVB將整個自製節目世界打造成網絡平台，透過 myTV SUPER可以隨時隨地盡享精彩及豐富的頻道及節目，帶來全新的電視觀賞體驗！精彩內容包括︰TVB自製節目、亞洲人氣劇集及綜藝、電影、粵語片、最新日本動畫、世界各地高水準及具話題性作品等等。myTV SUPER備有多種嶄新功能，包括直播超過50條免費精彩頻道、點播功能︰最新精彩內容及經典節目點播，及時回看12小時內已播出的節目內容。

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