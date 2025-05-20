中3生「女機師」生日會收費無上限　獲粉絲支持 ：我咩新鮮蘿蔔皮

莫麗淇（Niki）在《中年好聲音3》成功入圍35強，日前她舉行生日慈善音樂會，吸引近百粉絲到場舉牌捧場，她在社交平台撰千字文感謝Fans，寫道：「天啊！我算什麼新鮮蘿蔔皮啊？真意想不到！原來真的有人願意為我花費來支持我的音樂會啊！」

莫麗淇（Niki）在《中年好聲音3》成功入圍35強。（IG@niki_mok_niki）

莫麗淇日前搞生日音樂會，收費好神秘，但海報單張講明「由於慈善關係 收費不設上限」。（IG@niki_mok_niki）

莫麗淇的生日音樂會收費好神秘，但據海報單張講明「由於慈善關係 收費不設上限」。莫麗淇表示一開始好擔心沒有人到場，現夢想成真感覺好夢幻，續寫道：「在場氣氛又好好，大家好投入享受呢個演出，尤其到快歌跳唱時，忘記了換鞋😅穿住對6寸高跟鞋，又有點滑滑地，盡量就住跳，但大家氣氛都很興奮，仲為我熱烈揮動應援棒，個場面好感動，好靚😍。雖然稱不上大舞台，但我也盡全力當作是大舞台的演出，燈光效果也很美。」更令她意想不到，是有粉絲豪擲港幣逾20萬送贈直播虛擬禮物 ，讓她感動兼驚喜萬分！

莫麗淇搞生日音樂會。

近百人支持。

大家都聽得好投入。

除勁歌熱舞，莫麗淇亦有分享痛失愛犬的悲痛，一時間忍不住落淚，她表示會特別把生日會部份收益撥捐給《世界自然基金會》作慈善用途，令到她今年生日過得別具意義。而生日會亦請來前港男蕭家浩，中年好聲音3 的高正洋、謝潤、夏雪和蔡雨庭，福祿壽訓練學院馮彥中及歌唱家康絃也有到場祝賀。

載歌載舞。

有嘢食有禮物收。

投入地唱。

Fans花咗好多心思。

莫麗淇的生日願望是增值自己、上年生日她已送給她自己藍帶國際學院烹飪工作坊證書，今年她則成功考獲英國大學及院校聯招系統(UCAS)學分；唯一具認可搖滾音樂考試資格的Rockschool八級聲樂考試，更取得Distinction之優異成績，Niki表示期待盡快收到由英國寄來的證書，這就是送給自己的生日禮物。Niki的未來動向是繼續遊歷世界及籌備新歌，不過她笑言不敢再到汶萊旅行，雖然當地景觀很美，但天氣好熱好曬，她下月計劃去杜拜，看看有否靈感寫作新歌。

莫麗淇受到《衝上雲霄II》劇中陳法拉飾演的見習女機師Holiday一角影響，放棄香港的正職，到美國完成小型飛機飛行機師訓練課程，多次進出北極圈追極光，有「極光女機師」稱號，之後參加了TVB舉辦的《中年好聲音3》成功入圍35強。

Niki有「極光女機師」稱號。（受訪者提供）

Niki有「極光女機師」稱號。（Facebook@Niki Niki Mok）

極光女機師Niki稱：「追尋極光的樂趣不是這麼容易有，可遇不可求。」（受訪者提供）