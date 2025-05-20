秀英@少女時代為新劇奉上最後一次　與男友鄭敬淏情侶正面對撼

韓國實力派演員鄭敬淏和少女時代成員崔秀英愛情長跑長達13年，一直都是圈中模範情侶檔，今次他們卻當眾對撼！二人分別主演的新劇《拜託戒酒吧》和《勞務師盧武鎮》同在本月開播，兩套劇集各有睇頭，只要直接點開Viu便可以無料緊貼最新放送！

《拜託戒酒吧》是一套韓國浪漫喜劇，由秀英和孔明主演。（黃Viu提供圖片）

《拜託戒酒吧》是一套韓國浪漫喜劇，講述出身於酒鬼世家、比男人還會喝酒的精英汽車維修師韓錦宙（崔秀英飾）因為酗酒使生活與人際關係出現裂痕，為了與酒斷捨離，她決定重返家鄉，期間遇上了非常討厭酒的醫生初戀徐義準（孔明飾），她靠酒逃避現實，他則視酒為毒藥，由此開啟一段笑淚交織的戒酒療癒之旅。

秀英劇中飾演出身於酒鬼世家、比男人還會喝酒的精英汽車維修師。（黃Viu提供圖片）

秀英再度為戲披上校服，她笑言可能是最後一次。（黃Viu提供圖片）

《拜託戒酒吧》是韓國首部以「戒酒」為主題的電視劇，正如大部分熱愛喝酒的韓國人，秀英飾演的韓錦宙無酒不歡，更被貼上「酒鬼」稱號，對此她形容角色：「她已經到了酗酒的地步，沒有酒就睡不著⋯⋯一開始我專注和導演討論該如何設定角色的酗酒程度，然而當我實際觀察周圍的人時，我發現不少人看起來根本不像酗酒者。隨著韓錦宙感受到家人的愛，她會得到治癒且逐漸變化，現實中的我也成功戒酒了。」劇中不僅描寫了韓錦宙搞笑的戒酒過程，也不乏初戀情人重逢的浪漫故事，談到現年35歲的秀英再度為戲披上校服，她不禁笑言：「可能是我最後一次穿校服了，能夠從高中演到30歲，而且和『初戀代表』孔明一起經歷這段旅程，真的很感謝，他也讓我感到很安心。」

《拜託戒酒吧》劇照，徐義準（孔明飾）。（黃Viu提供圖片）

全新奇幻喜劇《勞務師盧武鎮》講述平凡律師盧武鎮為了支付辦公室的租金而到處奔波，豈料他卻因為意外陷入生死關頭！從鬼門關走一回後，他竟然得到一雙陰陽眼，從此他接受幽靈們的委託，為他們解決各種勞動問題，並展開了連串荒謬爆笑的趣事。

「鄭少女」鄭敬淏向來擅長演繹喜劇角色，近年還憑藉《機智醫生生活》、《浪漫速成班》等作品人氣急升；當被問及「盧武鎮」吸引他的原因時，鄭敬淏表示：「因為我看到了他作為人類和律師的成長，後來他還撫平了亡魂的怨恨！我在開拍前透過與勞務律師見面來了解這份工作的性質，由於武鎮並不是一個追求利益的角色，所以我將他設定為頭髮凌亂、外表樸素的人，以凸顯他這一面。」他也搞笑表示這是他從影以來第一次和「鬼魂」合作，因此在演繹被附身的過程中，認真地學習了不同手勢，務求展現自己的全新一面。

由鄭敬淏主演的《勞務師盧武鎮》 將於5月30日首播。（黃Viu提供圖片）

雖然情侶檔同期對撼，不過鄭敬淏卻在節目上表示毫不尷尬：「我們在外面常常聊工作，所以真正見面的時候，基本上不談工事。（你們會互相觀看對方的作品嗎？）為甚麼不看呢？這次她的電視劇收視率特別好，因為我喜歡喝酒，所以我認為秀英是因為我才想接拍這部電視劇的。」