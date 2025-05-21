四帥氣大叔同齡66歲組「豬隊友」　彈力驚人跳半米高石級零難度

吳岱融、李子雄、何家勁和程東均是香港八九十年代影視圈的實力派演員，近年他們北上發展，竟爆出一個共通點，原來他們生肖均屬豬年，1959年出生今年66歲，他們自組「豬隊友」頻頻拍視頻展現大叔的帥氣。影片中，何家勁興奮地說：「四隻豬，大豬程東、二豬吳岱融、三豬李子雄，我是小豬，沒想到，勁哥在外面都是年紀最大，難得今天有三位『老前輩』在，多開心。」吳岱融即指示：「8個6」，代表四人都是66歲。

吳岱融、李子雄、何家勁和程東均是香港八九十年代影視圈的實力派演員。（抖音截圖）

雖然同齡，但何家勁係四人之中年紀最細。（抖音截圖）

大家都66歲，好有緣。（抖音截圖）

而另一段影片，「豬隊友」以賭神姿態出場，當他們行到一處有約半米高的石級時，何家勁和李子雄毫不猶豫好像懂輕功一樣，一躍而上；隨後的吳岱融雖然有少少吃力，但仍成功跳上梯級，身手極敏完全不似66歲。正當三子沾沾自喜，程東從另一邊緩緩行過來，原來應該是有另一通道，不用如此辛苦跳上去，何家勁笑說：「阿東咁穩陣！哈哈」，程東即大軍上身，配上音效說：「好我發功」。

背景音樂係「賭神」式咁出場。（抖音截圖）

四位都Keep得好好。（抖音截圖）

李子雄同何家勁好敏捷。（抖音截圖）

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四子還一起jam歌，合唱許冠傑的《急流勇退》，曾推出唱片的何家勁負責彈結他，唱到「該走時候決定放手」時，他們似乎好感觸，輕輕嘆氣，確實盡在不言中。

他們各自都有代表作品，人到中年，幾乎已經可以過自己的快樂人生。何家勁轉型從商在內地做健康食品生意，生意愈做愈大，傳聞身家過億；吳岱融愈老愈有型，早年在東南亞發展，收入全部由太太鍾淑慧管理，有傳二人持有市值半億物業；李子雄2010年再婚，娶了比他年輕20歲、有「回族第一美女」之稱的王雅琦，二人育有一子；而程東演出過多部周星馳電影，多年來有不少登台機會，絕對是生活無憂。

豬隊友合唱《急流勇退》。（抖音截圖）

有啲感觸。（抖音截圖）