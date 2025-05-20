朱千雪與無綫續約期望復出拍劇　兼任大律師及大學講師獲公司體諒

36歲的朱千雪（Tracy）去年5月為醫生老公吳昆倫（Justin）誕下兒子，榮升人母後，再加上大律師及大學講師，幕前工作少之又少。不過，朱千雪今日出席活動時，透露與無綫已續約。「其實公司一路都畀好多空間我 ，過往無論讀書或做法律工作，公司都唔多干擾我，有嘢做會問我得唔得閒，所以都算係自由，同好尊重我啲時間。」

朱千雪表示探望麥明詩時，兩位人夫反而有湊仔心情交流。（鄺鈺瑩攝）

朱千雪續約TVB。（鄺鈺瑩攝）

問到為何不自立門戶做經理人，朱千雪解釋是因為與公司多年關係，經理人亦合作多年，雙方均合作愉快。問到對幕前是否仍感趣，她說：「有，但因為而家多咗嘢做，揀劇本或工作會揀多少少，唔係揀嘢做，而係咁長時間去做，都想角色多少少。」

朱千雪又謂老公十分支持自己的工作，亦會照顧小朋友。提到一歲仔仔，朱千雪笑言仔仔出世後，十分渴望有二人世界，有時與老公外出時，都會頻頻望cam、又或食完飯急急腳返屋企湊仔。而剛過去的母親節，老公亦有準備禮物。她說：「BB識叫爸爸媽媽，但我覺得佢唔知自己叫咩。」朱千雪又透露仔仔半歲時曾一家三口去台灣，感覺有如搬屋一樣，三日旅程帶30件衫，在機上仔仔一喊即餵奶，結果落機時嘔奶收場 ；仔仔9個月時，一家三口去韓國，由於開始懂得表達個人思想，結果不時因眼瞓而要返酒店。「我下次想同帶佢返加拿大，因為係我長大地方，同埋我爸爸媽媽都喺度，所以plan 吓。」

朱千雪表示探望麥明詩，兩位人夫反而有湊仔心情交流。（鄺鈺瑩攝）

朱千雪身兼大律師及大學講師。（鄺鈺瑩攝）

朱千雪出席馬戲團活動。（鄺鈺瑩攝）

朱千雪笑言湊小朋友去旅行似搬屋。（IG@tracytschu）

家庭事業兩兼顧。（IG@tracytschu）