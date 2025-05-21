人氣新世代歌手於沙田馬場輪流演唱　「中3生」將在回歸日有表演

沙田馬場將由6月8日（星期日）至7月13日（星期日）期間，搖身一變成為城中最矚目的夏日派對勝地，更有入場必睇的表演。人氣新世代歌手ROVER、Zpecial、Kiri T、sica等人會輪流上陣演唱。

沙田馬場搖身一變成為城中最矚目的夏日派對勝地，更有入場必睇的表演。(公關提供)

大會由6月14日起的三個周末（6月14日、6月28日及7月5日）聯同 ViuTV CHILL BUSKING為你送上超強音樂陣容，將馬場好賞食舞台搖身一變成Live Band場地，讓你沉醉於一片美妙歌聲之中！多位重量級本地人氣音樂人將於沙田馬場，為大家發放快樂力量。

多位重量級本地人氣音樂人將於沙田馬場，為大家發放快樂力量。(公關提供)

6月14日由ROVER聯同殿堂級結他手Joey Tang鄧建明打頭陣，在強勁節拍下互相擦出新火花，為大家獻唱活力澎湃的表演。隨後在6月28日，樂隊Pandora及女歌手何洛瑤（sica）亦將現身馬場接力獻唱，以清新曲風為夏日增添繽紛色彩。7月5日則有兩大新生搖滾樂隊Daze in White及Locksmiths開鎖佬帶來熱血沸騰的現場演出，用最純正的Rock魂點燃全場！

6月14日由ROVER聯同殿堂級結他手Joey Tang鄧建明打頭陣。(公關提供)

6月14日由ROVER聯同殿堂級結他手Joey Tang鄧建明打頭陣。(公關提供)

6月28日，樂隊Pandora及女歌手何洛瑤（sica）亦將現身馬場接力獻唱。(公關提供)

6月28日，樂隊Pandora及女歌手何洛瑤（sica）亦將現身馬場接力獻唱。(公關提供)

7月5日則有兩大新生搖滾樂隊Daze in White及Locksmiths開鎖佬帶來熱血沸騰的現場演出。(公關提供)

7月5日則有兩大新生搖滾樂隊Daze in White及Locksmiths開鎖佬帶來熱血沸騰的現場演出。(公關提供)

來自TVB熱播節目《中年好聲音3》的歌手們將於7月1日現身馬場，慶祝香港特區回歸的重要日子，他們將在舞台上展現各自獨特的風格和精彩的表演。

「大魔王」黃博憑實力奪得冠軍，亦是三屆《中年好聲音》中第一個女冠軍。(葉志明 攝)

7月13日沙田馬場煞科，我們迎來多位知名歌手的演出，為季尾慶祝活動增添活力，包括Zpecial和Kiri T，他們將在好賞食的舞台帶來精彩的音樂盛宴，為觀眾獻上多首流行歌曲。

Zpecial和Kiri T 7月13日將在好賞食的舞台帶來精彩的音樂盛宴。(公關提供)