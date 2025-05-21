美魔女罕談因家暴及第三者離婚細節　淨身出戶一原因被迫放棄兩子

1991年亞洲小姐冠軍，今年8月就踏入60歲的羅霖 (Candy) 於1996年與富商劉坤銘後就淡出幕前，育有3名兒子，但兩人在2013年離婚收場，羅霖亦成為單親媽媽，多年來獨力照顧三個仔。羅霖曾接受港台節目《她．他．它》訪問時，細訴過去婚姻中的隱痛。羅霖當年與前夫劉坤銘離婚時，曾因贍養費問題鬧上法庭，她透露曾遭親人質疑兒子「血緣關係」而要進行親子鑒定。談及「嫁入豪門」經歷，羅霖指當年媽媽主動提出不要任何禮金，為的就是不想被人「指指點點」批評為貪圖錢財。而離婚一事，羅霖表示掙扎了6年才下定決心，主要是無法忍受第三者和家暴。

羅霖。(小紅書)

羅霖與她兩個仔仔。(ig圖片)

近日羅霖接受傳媒訪問時重提當年離婚經過，罕有談及當時淨身出戶的她獲大仔劉子榕 (Nathan) 及二仔劉子熙 (Jordan) 體諒。羅霖當年離婚時並沒有能力照顧3名仔仔，於是她帶著當時只有6歲的孻仔劉子晉 (Jonathan) 離開並投靠娘家。羅霖表示她的母親一直十分支持她，更揚言「大家有粥食粥」。羅霖當時曾與大仔和二仔解釋，指她和劉坤銘是因性格及某些原因要分開，而她的兩個仔仔都非常生性，還安慰她說：「我哋睇到好多嘢，我哋明白的」，且希望她離婚後生活過得開心些。羅霖離婚後為了提供一個好的環境給仔仔，曾拼命接job，甚至每天只睡兩小時。

羅霖身材非常好。（小紅書圖片）

羅霖完全不似接近60歲。（小紅書：@羅霖Candy）

羅霖係亞姐冠軍。(小紅書)

羅霖是單身媽媽。(ig圖片)