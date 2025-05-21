男偶像法國排隊買鑽飾被偶遇　送妻子驚喜結婚21年恩愛如初

男團飛輪海出身的吳尊出了名是愛妻號，與初戀女友林麗瑩結婚至今21年，依舊恩愛如初，令人羨慕。近日，他就與兒子Max在法國巴黎某珠寶店門外排隊時被網民偶遇，被猜測應是買鑽飾送給妻子，暖心行為讓不少網民激讚是好男人。

吳尊與初戀女友林麗瑩結婚至今21年，依舊恩愛如初。（吳尊微博圖片）

從網上曝光的照片可見，打扮有型的吳尊與兒子Max一起在某珠寶店門外排隊，即使被網民偶遇邀合照，他亦大顯親民允許，生圖狀態相當之好。而在進入店內後，父子二人細心觀看挑選合適的鑽飾，吳尊更不時脫下墨鏡仔細挑選，勢必要選到心頭好。

吳尊排隊被偶遇。（微博圖片）

父子二人細心觀看珠寶。（微博圖片）

而全程沒有看見妻子林麗瑩及女兒Neinei的身影，所以吳尊此舉動被網民猜測是想送驚喜給妻子。果不其然，在5月20日這個甜蜜日子，吳尊就在微博上貼多張與妻子的甜蜜照片，其中有一張更明顯地展示她手上戴着的鑽戒，所以他在珠寶店應是買了該鑽戒送給妻子，他還送上鮮花，二人更對着鏡頭親吻，畫面相當幸福，他表示：「不衝動一下我就不姓吳，更何況還可以來到我倆很愛的City of Love，一起度過難忘的520，慢慢愛，好好愛，很慢，但很堅定。」

勢必要選到心頭好。（微博圖片）

吳尊為妻子戴上鑽戒。（吳尊微博圖片）

吳尊的暖男行為令不少網民覺得很感動，二人從學生時代走到現在，婚後育有一子一女，一家四口相當幸福。他們是彼此的初戀，成為彼此的唯一，雙方都是一生愛一個人，完美詮釋了從一而終細水長流的愛情故事。

甜蜜畫面。（吳尊微博圖片）

鑽戒閃亮。（吳尊微博圖片）

吳尊同初戀情人林麗瑩在2004年結婚。（吳尊微博圖片）