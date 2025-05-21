林鈺洧滿意「金髮新歡」　澄清無搬大屋：唔知點解大家睇我咁負面

陳楨怡表示行catwalk經驗不多。（林得懿攝）

城市大學連接又一城的「明日創新」隧道今日（21日）啟用，何國鉦特意在上址舉辦時裝展，並找來朱敏瀚、陳楨怡、林鈺洧任模特兒。陳楨怡的裙擺如花一樣，她指走catwalk時其實不太看到自己的腳步，所以要走得小心翼翼，身形向來甚弗的她，為了今次演出有特意戒澱粉，但昨晚實在太餓，所以最後吃麵包充飢。 問到如果將來有大品牌找她們走catwalk，但需要性感上陣，陳楨怡與林鈺洧均表示：「太性感未必得，但如果有美感又做足安全措施都可以，唔露三點為原則。」

林鈺洧話性感留畀啲後生，滿意今日一身打扮。（林得懿攝）

林鈺洧早前在IG分享「搵到個伴」，對方是4歲的貓仔，談起這位「金髮、綠眼睛」的新歡，林鈺洧表示十分合眼緣，所以決定領養，她又指之前十分擔心貓會比較冷漠，幸好「新歡」食得又瞓得。

林鈺洧十分滿意「新歡」。（IG圖片）

對於因與「新歡」合照而令新居曝光，被指愈搬愈富貴，林鈺洧澄清未曾搬過屋：「其實都喺呢間屋住咗3年，唔知點解大家覺得係新屋。心情唔多唔少有影響，明白大家都係關心我，我當然想有好消息同大家分享，但而家真係無，希望大家包容啲、寫得好啲，等我多啲工作。（有因為咁影響工作？）少少都有，作為藝人，所有嘢都要健康，其實我係好正常健康，唔知點解大家睇我咁負面。」