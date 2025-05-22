黎明MV女主角曝最新狀態40年如一日　曾傳被楊崢搶老公再婚勁幸福

今年7月便踏入60歲的前名模黃佩霞 (Almen) 曾擔任過黎明《心愛》MV女主角，又參演過電影《赤裸特工》，她在2005年與美籍老公Ryan結婚，至今依然非常恩愛。黃佩霞早年淡出幕前演出後便積極發展瑜伽事業，搞得有聲有色，擁有不少明星客人，包括伍詠薇、袁詠儀、周勵淇、王馨平及湯洛雯等。作為瑜伽導師的黃佩霞多年來身形保持得極好，沒有多餘贅肉，今年初她與老公拍拖出席蔡一智60歲生日會，從相中可見她臉上雖然有歲月痕跡，但自然地老去，未見醫美加持。

黃佩霞。（梁碧玲攝）

黃佩霞現在是一名專業瑜伽導師，桃李滿門。（Instagram@almenwongblair）

黃佩霞。（Instagram/@almenwongblair）

黃佩霞日前現身她的名模好友周汶錡51歲生日會，與多位圈中好友一起為壽星女慶生。從當日的照片可見她的老公都有同行、還有周汶錡妹妹周勵淇、上山詩鈉等。黃佩霞當日穿上熒光粉紅貼身小背心及貼身褲，盡騷她的Fit爆身材，真是40年如一日，緊致身形線條不輸少女，在大合照中也相當搶鏡。

(左起) 周勵淇、黃佩霞、上山詩鈉。

黃佩霞與周勵淇。

黃佩霞與壽星女周汶錡。

黃佩霞與老公一起賀壽星女周汶錡生日。

黃佩霞與老公一起賀壽星女周汶錡生日。

黃佩霞賀壽星女周汶錡生日。

大合照。

黃佩霞與老公Ryan經常出雙入對，羡煞旁人，她曾分享婚姻相處之道指雙方的關係要保鮮，方法就是經常分開，又自爆夫妻之間保持「性趣」的秘訣，她指要睇每個人的性格和體質，她與老公不缺性生活，而且保持好身形有助維持夫妻關係，因為外形上可互相吸引，欣賞對方的身材及外貌。不過其實黃佩霞與老公Ryan結婚前曾有過一段婚姻，有指黃佩霞當年陀B期間，遭同為名模的楊崢介入，而好友歐陽妙芝曾力證是「事實」：「我當年有陪住佢（黃佩霞），見到個姊妹咁樣，令男人拋妻棄子，可以想像到呢個人係點。」不過楊崢就否認：「唔係事實嘅唔回應。」