錢嘉樂自爆曾嫉妒胞兄做主角　日薪百二蚊：我就要跳樓跳車被火燒

藝人錢嘉樂接受李有毅（Ben）和兒子李國煒（Benson）主持的新城《Ben同Benson「chur」到行》節目錄音訪問，嘉樂80年代在麗的電視台做龍虎武師，由特技人轉做動作導演，再化身遊戲節目的「獎老」，嘉樂當年是由胞兄錢小豪帶入行，然而當初他曾因哥哥擁有「主角光環」而心生嫉妒。



嘉樂透露小時候是一名經常模仿哥哥的小屁孩，兩兄弟同樣不是讀書的材料，看書本總是打瞌睡，所以小豪十多歲便投考邵氏訓練班，當年未畢業的他被張徹導演看中，年紀少少便擔綱電影男主角，嘉樂稱：「佢嗰年只有十五歲，不過邵氏人工唔能夠滿足佢，所以佢要『秘撈』。」

錢嘉樂接受李有毅（Ben）和兒子李國煒（Benson）主持的新城《Ben同Benson「chur」到行》節目錄音訪問 。

在圈中打滾一段日子，小豪便介紹嘉樂入電視台做龍虎武師，嘉樂指當年純粹「搵啖飯食」，並沒想過要拍電影做主角，他說：「哥哥帶我學一門技能，我就誤打誤撞入咗行，不過都幾好玩，有錢嘛，雖然日薪唔多，得百二蚊，但日日出現金，銀包好漲卜卜，買燒鵝髀可以唔使斬，成隻買嚟扯。」後來嘉樂加盟影壇「大哥大」洪金寶的「洪家班」，開始其電影生涯。

錢嘉樂稱當時日薪百二蚊！

嘉樂在「洪家班」是最年輕的龍虎武師，包辦所有高難度動作，雖然身經百戰，但也多次因意外而斷手斷腳，直到有天醒覺生命有周期，體能會下降，他說：「見啲前輩無論以前幾威都好，年紀大咗都冇得威，就開始識得尊重拍戲。」

錢嘉樂、錢小豪。（葉志明攝）

問嘉樂多年來做替身不見樣可有感到遺憾？他說：「冇！惟一係哥哥早熟，高我成個頭，又靚仔過我，我哋好close，有一年邵氏首映，見到哥哥畀咁多記者圍住，點解佢可以做主角？點解我就要跳樓、跳車、被火燒？我哋一齊成長，大家應該平起平坐嘛，我又被人冷落，當時有少少感覺！我都係靠自己努力，唔係靠面口搵食，冇話做替身唔抵，只係為人服務。」

錢嘉樂自爆曾嫉妒胞兄錢小豪做主角。（梁碧玲攝）

劇中錢小豪有一段正邪對立的表演非常吸睛。（視頻截圖）

林正英（右）主演《殭屍先生》，而另一主演錢小豪（左）則為洪家班成員。（《殭屍先生》電影劇照）

錢小豪話自己如今靚仔皮膚又好。（陳順禎攝）

嘉樂直言初入行時被影視圈的花花世界吸引，又跟很多紅星合作過，例如與鍾鎮濤和葉蒨文拍攝電影《殺入愛情街》時，他便替鍾鎮濤拖實葉蒨文隻手，嘉樂笑言：「我嗰時直情以為自己係鍾鎮濤。」