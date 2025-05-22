刑偵12｜52歲金牌綠葉演人格解離　45秒轉換5種情緒演技大爆發

由TVB和騰訊視頻聯合出品，鍾澍佳擔任總監製、譚廣源、郭浩仁總編劇、巢志豪監製、張峻豪、歐耀傑、何嘉華擔任導演的《刑偵12》，由林保怡、陳法蓉、張振朗、曹永廉領銜主演；傅嘉莉、陳自瑤、吳業坤、戴祖儀主演；高鈞賢、張松枝特別演出，逢周一至周五晚八點半翡翠台播映。



戴耀明好正呀。（《刑偵12》截圖）

昨晚（21日）一集，戴耀明飾演被心理學家楊芷菲（傅嘉莉飾）評估為有人格解離症的病人，被控殺人罪的他因而免卻牢獄之苦，不過及後被真擁有人格解離症的刑凱（張振朗飾）踢爆！戴耀明昨晚雖然只演出了45秒法庭及1分半鐘探監房場口，但已成功令網民留下深刻印象；在法庭戲中，戴耀明化身「人肉翻譯機」、每當傅嘉莉說出一個人格解離症特徵，他即照辦煮碗照做出來，期間微表情卻暗藏不屑及機心，令細心觀眾瞬間看清「只是扮嘢」。之後張振朗前往探監一幕，原本想裝作已病癒的戴耀明，被張振朗狠狠踢爆後，表情瞬間由偽善轉陰暗，之後一個挑機情緒、再緊接遊走於「暴怒癲狂」與「扮作驚嚇」之間，最後再以「惡狠勝利」眼神作結，極速的極致情緒轉換及準確度令網民為之臣服，讚嘆戴耀明演技已達爐火純青境界：「一秒變臉好嚇人」、「他的表情好嚇人，話變就變，是那種發現自己被看穿的表情」、「演技真的好好，被帶入戲了」、「一個眼神就能把角色演活」。另亦有不少網民留意到戴耀明瘦了不少。

戴耀明好正呀。（《刑偵12》截圖）

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試過唔敢自己一個搭𨋢要阿媽陪

對於獲網民留意演出，戴耀明接受tvb.com訪問時表示很感恩，談到被指「瘦咗好多」，戴耀明透露自己由20多歲開始、已偶爾會有驚恐症問題，20多歲時，更一度要求戴媽媽陪伴前往工作地點，皆因怕搭𨋢：「20幾歲開始間唔中發作，20幾歲試過搭搭吓巴士透唔到氣，20、30歲有次去柴灣拍嘢，我要媽咪陪我去搭𨋢，唔知點解就係有啲驚。」戴耀明續指自己還有失眠、及不敢進食很多食物等問題，他說：「我嘅case主要係擔心自己呢樣病、嗰樣病，過分Focus自己身體，有段時間成日走去body check，check過又冇乜野咁樣；跟住就會好focus健康方面嘅嘢，搞到自己好多嘢唔敢食，驚反式脂肪呀、又驚血糖高。瞓覺方面，我兩、三個鐘就會醒一醒㗎喇，即係唔能夠一覺瞓到天光。好彩都冇乜點影響日常生活，我拍戲咁多年都冇受到影響。」戴耀明又謂之前到台灣拍攝新劇時，曾因便秘問題嚴重搞到要入院：「我記得去到台灣嗰邊幾日都冇屙，好驚好驚好驚，就同個PA講我要去醫院放屎。」他又透露為了令自己在演戲方面可塑性更高，早前積極增肥，現在更已有少少成績，可喜可賀。

菁菁媽咪話阿囡拍《刑偵12》拍得好開心。（《刑偵12》截圖）

另值得留意的是，飾演陳自瑤女兒的，是之前憑電影《九龍城寨》中「魚蛋妹」一角、成功彈出的10歲童星王尹菁。6歲便開始從事拍劇及拍廣告等演藝工作的菁菁，之前在《九龍城寨》中因目睹媽媽陳屍電線上、眼泛淚光的同時還流露出不知所措的恐懼神情一幕，獲得極大迴響，觀眾對於年紀輕輕的她便能拿捏如此複雜情緒大表讚嘆。原來菁菁亦是憑《九龍城寨》中的精彩演出，吸引了佳導的注意，佳導與巢道更出盡全力四出打探菁菁聯絡方法，最終成功透過IG聯絡上菁菁媽咪促成合作。巢導接受TVB.COM訪問時，笑言當初Cast陳自瑤囡囡時，確是面試了數以百計的香港及內地小演員也未能感到滿意，直至在戲院中見到菁菁的演出：「當時套戲上緊，我哋就成班工作人員去睇，一見到菁菁就出盡力去搵佢返嚟。菁菁真係一個好叻嘅小演員，只要有佢喺度，現場氣氛都會好開心！」

Eddie（彭迪安）演歹角獲讚入型入格。（《刑偵12》截圖）

對於獲《刑偵12》劇組賞識，菁菁媽咪接受tvb.com訪問時坦言開心又感恩，並感激劇組願意配合女兒讀書遷就拍攝檔期：「佢哋係特登就埋囡囡嘅暑假、唔使返學嘅日子拍。」談到昨晚與林保怡及陳自瑤有不少對手戲，保怡昨晚教菁菁「好好透氣」一幕，眼神充滿慈愛，相當溫柔。菁菁媽咪大讚保怡和Yoyo對女兒照顧有加，其中林保怡更與女兒打成一片、玩得很開心：「Bowie真係好溫柔好溫柔好溫柔，佢又好鍾意同囡囡一齊玩，好似拍氣球啦，佢哋兩個玩得好close嘅，Bowie會無啦啦同大家介紹自己係王尹菁，仲話：『我先係魚蛋妹』，囡囡嗰陣時真係拍得好開心嘅。」至於Yoyo，菁菁媽咪指她戲內戲外均像母親般照顧菁菁，又會教女兒做戲，相當Nice：「Yoyo真係好似一位媽媽照顧、關心同教導囡囡，可能佢平時同小朋友相處慣咗，好清楚呢個階段嘅小朋友要學啲咩、同要識啲咩。」

Eddie（彭迪安）演歹角獲讚入型入格。（《刑偵12》截圖）

Eddie（彭迪安）演歹角獲讚入型入格。（《刑偵12》截圖）

嗜好畫漫畫 最愛畫《鬼滅之刃》

她續指囡囡鍾意拍戲，其中一個原因是「可以識多啲朋友一齊傾下偈同玩吓」：「阿女可能比較鍾意交朋友多，因為多嘢講啲，總之一拍嘢佢就唔會悶場。」問到菁菁拍戲以外專長及興趣，菁菁媽咪指女兒現在剛考完六級鋼琴，會以八級為目標；運動方面，菁菁加入了學校的乒乓球隊及跳繩隊，自己閒時亦有學玩花式溜冰。菁菁媽咪續指，囡囡還十分喜歡畫畫，在片場等候埋位時，就會畫卡通人物：「之前拍賀歲片《臨時決鬥》，佢响片場冇嘢做時會即場畫吓卡通人物，好似《鬼滅之刃》咁。」

阿囡花式溜冰樣。

阿囡畫畫都唔錯喎。

阿囡畫畫都唔錯喎。

菁菁媽咪話阿囡拍《刑偵12》拍得好開心。

菁菁媽咪話阿囡拍《刑偵12》拍得好開心。

菁菁媽咪話阿囡拍《刑偵12》拍得好開心。