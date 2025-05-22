狄波拉移情別戀擔心李金凱點去廁所　「舊愛」譚輝智呷醋出晒面

肥媽（Maria Cordero）日前宴請《中年好聲音》家族慶功，身為《中年好聲音》「超級忠粉」的狄波拉（拉姑）亦有現身出席，她更透露每個星期日都急不及待收睇直播，緊貼戰情，更坦言自己睇到熱血沸騰，邊睇邊為選手評分！當中，提到因意外失雙臂的李金凱，拉姑更一度感觸到眼濕濕。

肥媽大方宴客！（截圖）

肥媽大方宴客！（截圖）

拉姑與李金凱、譚輝智、劉洋等一起接受《娛樂新聞台》訪問時，談到李金凱拉姑更一度感觸到眼濕濕，更直言曾很擔心李金凱參加《中年好聲音3》會否遇上不便：「如果我不是謝霆鋒媽媽，我很早就已經到電視台，每天他要吃飯、他要幹嘛，我都會陪他。」拉姑稱又一直與李金凱保持距離，擔心自己太熱情幫助，反而會影響對方：「我是怕為他帶來麻煩，因為拉姑好像把他摸黑了，他是一個好的……但你去過份的……我想得太多了。真係㗎，哎呀……邊個陪佢去洗手間呢，我可以為他做些甚麼……我都咁樣，後來看他越戰越勇，可以！」對於狄波拉對自己的關懷，李金凱對狄波拉表示：「謝謝媽媽。你一定要身體健康，我希望常常能看到你。」

一度眼濕濕！（截圖）

但隨住第三季出現咗劉洋同李金凱，拉姑就似乎有啲變心。（截圖）

眾所周知拉姑在上季最愛的選手係譚輝智！（截圖）

眼見到拉姑非常關心兩位新寵劉洋和李金凱，譚輝智就即時更呷醋，大爆拉姑成個月冇聯絡佢，當他致電拉姑時，拉姑以一句「你係邊位」回應，令他相當失落。

呷醋！（截圖）