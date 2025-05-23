刑偵12・第1-5集劇評｜成功與否還看一大原因　要質素定犧牲收視

「佢仲有冇其他人格？」「佢又有精神病？」「又係暗網？」「又用殺手集團條橋？」睇完TVB劇集《刑偵12》頭5集都會在腦中冒起這些疑問，《刑偵12》第一集固然是起個好頭，接下來《刑偵12》就是睇編劇功力，到底會是過份複雜令人睇到「一舊雲」還是過於簡單「當觀眾係傻嘅」呢？刑偵12第1-10集劇情

頭5集重點在於點樣留住觀眾。（《刑偵12》截圖）

點解偵探劇好睇？

「起個靚頭」固然重要，但接下來的發展就更加重要，皆因劇情不夠明快，謎團不夠巧妙，謎底又太顯淺的話，就容易流失觀眾。說到這裡，大家有沒有想過為何偵探劇如此受歡迎？其實偵探劇的精髓就在於一個「估」字。估兇手是誰、估主角有沒有精神病、估接下來被殺的是誰、估結局發展，通通都是為觀眾帶來參與感，在沉悶的生活之中提供一點樂趣的要素。不然大家睇卡通片就好了，為什麼要睇血腥又燒腦的劇集，每日去「折磨」自己的腦細胞？

劇情要推進得快，但係又唔可以太快。（《刑偵12》截圖）

殺手終於出現，原來係張松枝，但係呢個張松枝真正身分係邊個？（《刑偵12》截圖）

張振朗雖然衝動，但又會壞事。（《刑偵12》截圖）

每集都有新謎團唔會悶

《刑偵12》的巧妙之處，在於起手第一集已鋪好整劇大綱兼埋下伏線，接下來4集就替觀眾逐個逐個解開「謎團的繩結」。當然，並不是每集拆開一個，而是以平行線式，劇情分別進行之外再解開，例如，第一集暗示有組織設計這些殺人案，疑似是「七宗罪」，主謀落案後又神秘人出現將之「處理」，引出了更大的陰謀。

林保怡的故事也很特別。（《刑偵12》截圖）

點解林保怡要竊聽？（《刑偵12》截圖）

呢個似錄音裝置多啲喎。（《刑偵12》截圖）

劇情暫時未揭曉林保怡與陳自瑤作為鄰居以外的關係。（《刑偵12》截圖）

假設張松枝真身係佢？

揭露了神秘組織的一員的真身是張松枝後，他的同黨又逐個逐個浮現。劇情解答完謎底後，就出現第2個甚至第3，4個謎團，就像是一個巨大的，永遠都解不完的繩結一樣，十分令人上癮。

張松枝應是類似組織「打掃人」的身分。（《刑偵12》截圖）

細思極恐？

相比於劇情的鋪排，關於主角們的謎團更多，例如，劇情卻未揭曉張振朗的「人格解離」的原因，到底還有沒有其他人格？單從劇情上來看，似乎第三個人格尚未出現，但如果細心一看，又會出現一點端倪。在後段，張松枝透露自己替同黨收擔局面時得到朋友幫助，「搵老朋友幫手。」

化妝造型有心思。（《刑偵12》截圖）

劇情其實有暗示。（《刑偵12》截圖）

張振朗角色「刑凱」玩味極重

結合第5集，警員表示從CCTV中只看到兇手走出病房的字詞，是否就暗示了是「內鬼」所為？再往前看，張振朗只有從被催眠中的狀態「看」到張松枝行兇。如果以張振朗患有「人格解離」及要懲罰罪人的堅持兩大特質，假設張松枝是張振朗的另一個隱藏人格的話，似乎所有「不可能」的事就變成了可能。

又一個暗示，不過要埋得恰到好處。（《刑偵12》截圖）

間房有昆蟲標本，結合死者體內有昆蟲，幾乎肯定同戴祖儀有關。（《刑偵12》截圖）

間房有昆蟲標本，結合死者體內有昆蟲，幾乎肯定同戴祖儀有關。（《刑偵12》截圖）

間房有昆蟲標本，結合死者體內有昆蟲，幾乎肯定同戴祖儀有關。（《刑偵12》截圖）

林保怡童年就認識陳嘉輝。（《刑偵12》截圖）

林保怡童年就認識陳嘉輝。（《刑偵12》截圖）

林保怡都有秘密

那麼第5集中出現的，張松枝與其他幫兇見面的場景又怎樣解釋？其實將這個場景設定專屬於Saturn1115的網上世界，一切就變得合理了。另一邊廂，看似正義的林保怡也有其秘密，為什麼他會「竊聽」隔籬屋陳自瑤的日常生活？「竊聽」是偷聽抑或其實只是錄音？林保怡與陳嘉輝和陳少邦等殺手組織，除了是舊識之外還有什麼關係？尤其是陳若思對陳嘉輝說的那句：「如果可以好似以前同風哥喺度咁就好啦。」更令觀眾產生一個大問號。

正如文首所說，偵探劇最重要是「競猜遊戲」，推進劇情留下待解開的謎團，自然就留得住觀眾，令人看得爽快。

另一個關於林保怡以前身分的暗示。（《刑偵12》截圖）

另一個關於林保怡以前身分的暗示。（《刑偵12》截圖）

收視壓力

提及偵探劇，難免令人聯想到2021年由王浩信、姜皓文、袁偉豪、惠英紅領銜主演的《刑偵日記》。兩劇皆被譽為年度重頭劇集，擁有星光熠熠的陣容，並以燒腦懸疑題材為賣點。

評價一部劇集是否精彩，劇本、演員表現與畫面質感是三大關鍵因素。然而，無可否認，收視率仍是衡量劇集成功與否的客觀指標，而收視表現往往取決於普羅大眾的接受程度。

傅嘉莉。（《刑偵12》截圖）

燒腦懸疑劇因題材複雜、劇本精細，觀眾理解門檻較高，收視往往不如輕鬆有趣、劇情爽快或狗血情節來得理想。這是現實的無奈，也是香港觀眾口味的寫照。以2021年《刑偵日記》為例，其劇本燒腦且具深度，卻僅錄得平均直播收視13.77點，就反映出當時觀眾的偏好。近年，香港觀眾的欣賞口味已有所進步，開始接受更多元化的劇集類型。《刑偵12》能否在收視上反映這一轉變？

張松枝。（《刑偵12》截圖）

刑偵12．首集劇評｜深度解析5個好睇之處 張振朗藏6個謎團？

TVB重頭劇《刑偵12》首播，淨睇班底、陣容、題材，就知道是大製作。偵探劇加上強勁班底，觀眾肯定有所期待。香港人「秒秒鐘幾十萬上落」，值不值得「嘥時間」煲劇呢？以第一集衡量就一清二楚！



劇集介紹為一套從警察角色調查偵破以「新七宗罪」為信念的集團。首集以主角張振朗調查人口失蹤，從而與林保怡合作追查人口販賣案作為主軸。



近年劇集好流行呢個手法，引述一句名言做一集嘅主旨。（《刑偵12》截圖）

綠色代表貼地，行動派，黑色代表謹慎嚴密，有條理。（《刑偵12》截圖）